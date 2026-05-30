Rada contó la verdad de su pelea con Mario Pergolini por los faltazos: "Pido perdón"

Agustín "Rada" Aristarán aclaró las versiones sobre las chicanas que Mario Pergolini le realiza al aire por sus ausencias en el programa Otro Día Perdido. Frente a las especulaciones de mala onda instaladas en los medios, el protagonista de la obra Charly y la Fábrica de Chocolates decidió contar la verdad.

En un móvil con Intrusos por América TV, el comediante se tomó la situación con humor y echó por tierra cualquier interna laboral. Valorando el apoyo que recibe para cumplir con sus compromisos sobre las tablas, el entrevistado afirmó: “Me honra mucho que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir...” . Además, advirtió que al ingresar al set les pide disculpas a todos sus compañeros y les agradece por el gesto de comenzar más temprano.

El artista aclaró que su participación en el espectáculo musical estaba pautada desde mucho antes de firmar su contrato para el envío diario. A su vez, se mostró resignado por las dimensiones que tomó el asunto en los portales de espectáculos y aseguró estar adaptándose a las reglas del juego de la farándula. Por ello, blanqueó risueño: “Mario me dice todos los días '¿¡cómo te vas!?’. Y le digo 'Ya te lo había explicado’” .

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Por otra parte, el creador de contenido digital se plantó respecto a las verdaderas prioridades que rigen su carrera profesional dentro del exigente circuito artístico. El mago argumentó que utiliza las redes sociales y la pantalla chica como plataformas de difusión para traccionar espectadores hacia las salas de la mítica calle Corrientes. Sosteniendo que el escenario es su verdadero lugar en el mundo para desplegar su vocación y conectar con el público, se sinceró: “Todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme”.

Cómo es el acuerdo que Rada tiene con Mario Pergolini

Más allá de que existiría un acuerdo cerrado para que el humorista permanezca durante todo el año en el ciclo, su postura actual se mantiene firme. El actor argumentó que le inyecta la misma pasión a cada uno de sus proyectos y que valora enormemente su presente junto al exconductor de Caiga Quien Caiga: “Juro que lo que hago en el teatro es lo único con lo que siento que sé hacerlo y dejo el alma”.