Laila Roth explicó su polémica salida del programa de Mario Pergolini: "Yo quería retomar"

Para la nueva edición de "Otro Día Perdido", se confirmó que la humorista dará un paso al costado y será reemplazada por Evelyn Botto.

La salida de Laila Roth del ciclo "Otro Día Perdido", conducido por Mario Pergolini en la pantalla de El Trece, generó una ola de rumores que la propia humorista decidió disipar. Ante la insistencia de sus seguidores, la comediante utilizó sus redes sociales para aclarar que no existió ningún conflicto interno ni profesional con el equipo. Con respecto a la gran cantidad de consultas recibidas sobre su futuro en el ciclo, la artista comentó: “Tengo la casilla de mensajes explotada preguntándome qué pasó y si no voy a estar más en el programa” .

La capocómica explicó que su desvinculación responde exclusivamente a la necesidad de retomar su carrera como standupera y cumplir con compromisos internacionales programados para este año. La humorista priorizó sus presentaciones en el exterior, las cuales resultaban incompatibles con la exigencia diaria de un formato televisivo en horario central. Sobre sus planes para los próximos meses en el ámbito artístico, detalló: "Este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo e ir con mi show a Estados Unidos, México y Europa ".

La comediante también aprovechó para destacar el excelente trato recibido por parte de la empresa y desmentir cualquier tipo de malestar económico o contractual. Según su relato, la relación con sus compañeros y con la cúpula directiva del envío terminó en los mejores términos, permitiéndole una salida prolija de la emisora. Al referirse a su experiencia con quienes gestionan el proyecto televisivo, la humorista afirmó: “La productora se portó espectacular conmigo” .

Laila Roth 2

Su compañero Rada también se refirió a la interna y confirmó que tanto él como Pergolini intentaron retenerla en el panel debido a la buena dinámica que habían logrado al aire. El mago y conductor coincidió en que el motivo fue estrictamente profesional y que la remuneración ofrecida por el canal era satisfactoria para la artista. En relación a la decisión de la humorista de privilegiar sus giras personales, el músico sostuvo: “Ella decidió priorizar su carrera”.

Evelyn Botto se sumará al programa de Pergolini

El Trece confirmó que el programa regresará el próximo 30 de marzo con la incorporación de Evelyn Botto en reemplazo de Roth, completando así el equipo para la nueva temporada. La salida de Laila marca el cierre de una etapa exitosa en la televisión abierta, permitiéndole ahora enfocarse en su faceta más auténtica sobre los escenarios mundiales. La humorista fue determinante al negar cualquier enfrentamiento que motivara su partida: “No pasó nada”.