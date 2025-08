Mario Pergolini tuvo una sorpresa especial en su programa de TV: su hija Valentina lo sorprendió en vivo

Cuando apareció Valentina en escena, Pergolini no pudo evitar mirarla con ternura y esbozar una tímida sonrisa. Luego fue el turno de Octavio Murillo, quien encarnó a Melchior interpretando “The Bitch of Living”. Mientras el director explicaba la temática principal del musical, su hija se adelantó en su solo, generando espontánea emoción.

pergolini1

Fer Dente y su etapa como director teatral

El público de estudio aplaudió entusiasmado y, tras casi diez minutos de música en vivo, la presentación culminó con el tema “Totally Fucked”. En ese momento, Valentina subió al escritorio de su padre y comenzó a bailar, desatando una mezcla de sorpresa y ternura en el conductor, ex CQC.

Luego del gesto, Mario tomó unos segundos para reprenderla en tono divertido: “Digo una cosita nada más, un detalle. En casa no te enseñamos a que te subas arriba de la mesa”. A pesar de las palabras, sus ojos delataban el cariño y el orgullo por su hija brillando en escena.

pergolini2

Esta producción marca el debut laboral de Valentina, quien habló con colegas de Teleshow sobre el apoyo recibido por parte de su familia. “Tengo mucha suerte de venir de la familia que vengo porque lo entienden, me dan espacio a hacerlo y para mí eso es ideal, me acompañan mucho, tanto mi papá, como mi mamá, como mis hermanos. Mi papá, claramente, al tener un recorrido ya hecho y entender un poco más el medio es a quien acudo…”.

pergolini3

Cómo acompaña Mario Pergolini a su hija Valentina en la actuación

Tomando perspectiva, recordó cómo su padre fue su apoyo durante las audiciones: “Llegó un punto en el que seguí pasando instancias, pero no me llamaban. Y mi viejo me dijo ‘A partir de acá ya no importa si seguís pasando, vos tenés que estar orgullosa de hasta dónde estás llegando…’ Y cuando vino a verla le encantó, salió superemocionado".

Finalmente, reconoció la particularidad de crecer en una familia mediática: “Me pasó que yo viví una etapa mucho más tranquila de mi papá… para mí fue mucho más tranquilo. Obviamente, tengo una vida rarísima, pero mucho más tranquila. No puedo evitar hablar de él porque lo amo y porque además es mi papá”.