Las fotos de las románticas vacaciones de Fer Dente con su novio en Uruguay

Por lo pronto, Fer Dente aprovecha estos días para dedicarle tiempo a su pareja . Es por eso que dentro de sus actividades favoritas se encuentran las largas caminatas por la costa y también los paseos en bicicleta, ya que se los pudo ver en este modo sereno.

Cómo pasa los días Fer Dente en Uruguay

En diálogo con El País de Uruguay, Fer Dente contó cómo atraviesa estos días de descanso: “En Uruguay no se puede pasar de otra manera que no sea hermosa: el aire, el paisaje, el mar. Es todo maravilloso. Hago playa, pileta, entreno, salgo a caminar. Me duermo a las 10 para aprovechar el día y no hago nada de fiesta. Nos quedamos en el medio de la nada así que estamos muy relajados”.

Además, habló de su último desafío laboral en rent, el musical: “Fue espectacular. Estoy feliz. Agregamos una función en febrero y vamos a salir de gira por varias ciudades de Argentina. Estoy convencido de que las compañías tienen que hacer ese esfuerzo. No puede quedar todo centralizado en Buenos Aires”.

Sumado a esto, contó cómo fue el proceso de presentación pública a su pareja, Pablo Turturello: “Muy natural. Fue inherente a un vínculo que va avanzando. El verano es un gran momento para nosotros y lo disfrutamos mucho con nuestros amigos y su familia. Los dos trabajamos mucho durante el año así que aprovechamos este momento”.