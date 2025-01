Mauro Icardi ya le había anticipado a Wanda Nara su romance con la China Suárez

La noticia no solo impactó por la confirmación del romance, sino también por el contexto en el que se da. Semanas atrás, Wanda Nara había filtrado conversaciones privadas con Icardi, donde el futbolista ya anticipaba todo lo que terminaría pasando. En esos mensajes, Icardi lanzaba frases cargadas de enojo: "Me tendría que ir mañana a la casa de la China. A comer con ella y grabar unos temitas, a los besos. Por zorra hija de gran put"*.

China 2.jpg La China Suárez y Mauro Icardi

Los chats de Mauro Icardi que anticipaba todo lo que iba a pasar

Los mensajes filtrados reflejaban el enojo y la frustración de Icardi tras la separación de Wanda y su vínculo con L-Gante. En uno de los chats, incluso mencionaba a Benjamín Vicuña, ex de Suárez, sugiriendo que su relación con la actriz no sería seria: "Yo no voy a estar de novio con ella. O capaz me hago el novio en un par de saliditas a Gardiner o en Dubai", y sumó irónicamente: "Hubiera vuelto" (con Vicuña), acompañado de un emoji de risa.

Estas filtraciones desataron una tormenta mediática, dejando en evidencia tensiones profundas y anticipando lo que finalmente ocurrió: el blanqueo de la relación entre Icardi y Suárez.

Mientras tanto, el entorno de Wanda Nara reaccionó con indignación. La empresaria ya había dejado entrever su enojo con Icardi por el manejo de la separación y la exposición de sus hijas. La reacción de los seguidores de Wanda no tardó en hacerse sentir en redes sociales, donde muchos criticaron a Icardi por mostrar a sus hijas junto a Suárez, generando un nuevo foco de conflicto.