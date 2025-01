Ivana Icardi contó que opina de la China Suárez y arrasó con Wanda Nara

La ex Gran Hermano opinó en sus redes sobre su “nueva cuñada” y dejó en claro de qué lado está. A principios de este mes, la China empezó a seguir en Instagram a Ivana y Guido Icardi, los dos hermanos del futbolista de 31 años. Ellos le devolvieron el gesto. De esta manera quedó en evidencia que aceptaban la nueva relación. Además, cabe mencionar que ninguno de los dos tenía un buen vínculo con su excuñada.

En el pasado, Ivana reveló que tuvo conflictos con la mediática cuando decidió entrar a Gran Hermano y en una reciente entrevista, expresó: “Con su exmujer era inviable que nos lleváramos bien, pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz”. Por su parte, Guido describió a Wanda Nara como “un asco de ser vivo”.

Este miércoles en tanto, un par de horas antes de que el delantero del Galatasaray blanqueara en las redes su noviazgo con Eugenia y asegurara que “el amor vence al odio”, su hermana apareció en Instagram y abrió una caja de preguntas para sus 969 mil seguidores. Uno de ellos le preguntó: “¿Qué pensás de la China?”. Ella, en tanto, no dudó en sincerarse. “Hermosa mujer que tiene que aguantar un acoso contante inexplicable y que se la banca”, fue lo primero que dijo Ivana Icardi.

“Siempre la veo dándole un amor increíble a su familia, sobre todo a sus niños... eso habla muy bien de ella y se nota que no lo hace para las redes”, continuó en su posteo la ex participante de Gran Hermano y en la misma línea agregó: “Las mujeres machistas la detestan porque es libre y hace lo que quiere y en sus domesticadas mentes nunca lo van a llegar a entender y seguirán haciendo culpable siempre a la mujer”.

“Pero más allá de eso que es con lo que la atacan siempre y sinceramente me parece del paleolítico, la veo ingenua, independiente, de buen corazón y sensible pero con su carácter. Ya la conoceré si Dios quiere y les cuento”, concluyó Ivana Icardi. Si bien la relación con su hermano mayor no es del todo fluida, la joven dio cuenta de que aprueba a su nueva pareja.