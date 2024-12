Ivana Icardi sorprendió con su actitud a la China Suárez, en medio de los rumores de romance de su hermano

La figura de la China Suárez volvió a estar en el centro de la polémica luego de que trascendiera un cruce con Icardi en lugares públicos como Gardiner y Tequila. Según declaraciones, Mauro habría expresado su interés en la actriz: "Me encantaría que me dé bola así me pongo de novio con ella". Este comentario generó un nuevo foco de atención mediática, vinculando a la China con el divorcio en desarrollo.