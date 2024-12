La cara de la China Suárez cuando le dijeron si se iba a poner de novia con Icardi

La actriz fue consultada por periodistas a la salida de un evento sobre un posible romance con Mauro Icardi y no omitió respuestas.

En las últimas horas la China , quien hace poco fue vista paseando por las calles de Madrid, España, junto al piloto de carreras en Fórmula 1 Franco Colapinto, fue consultada sobre un posible romance con el futbolista que actualmente vive y juega en Turquía, aunque no descarta la posibilidad de regresar a suelo argentino.

Luego de un tenso cruce que se dio con Wanda en un boliche de Capital Federal pero esta vez por L-Gante , la actriz fue consultada por la posibilidad de una relación amorosa con el futbolista . Ante la pregunta hecha por un periodista de Socios del Espectáculo la China no lanzó comentarios. Además dijo: “No tengo nada para decir, me están empujando”.

Icardi.jpg Mauro Icardi y la China Suárez

Sin embargo si habló de la relación con Pampita: "Siempre charlamos con Pampita”, se le escuchó decir mientras era acompañada de guardaespaldas y varios periodistas.

Ángel de Brito reveló porqué Mauro Icardi y la China Suárez no pudieron tener relaciones

A más de tres años del escándalo que sacudió al mundo del espectáculo, nuevas revelaciones sobre el Wandagate vuelven a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Esta vez, Ángel de Brito ofreció detalles inéditos sobre lo que ocurrió en el ya famoso encuentro entre el futbolista y la actriz en un hotel de París en septiembre de 2021.

Según relató el periodista en Bondi Live, el motivo por el cual Icardi y Suárez no llegaron a tener intimidad aquella noche no fue la falta de voluntad, sino una combinación de factores inesperados. “Cuando explotó todo, Wanda le mandó las cosas a Yanina Latorre. En ese momento, nosotros vimos los chats y las fotos y no lo podíamos creer. Icardi le pagó el pasaje, la llevó al hotel, pero él llega a la habitación y había mucho olor a porro”, comenzó de Brito.

China.jpg La China Suárez

Además, añadió con picardía: “Esto es lo que cuenta Wanda. Yo no lo hablé con la China, así que no me consta. Entre la fiebre y el porro, Icardi se enfrió”. Esta confesión agrega un nuevo capítulo al escándalo que, en su momento, marcó el inicio del deterioro del matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El encuentro secreto se produjo mientras Wanda se encontraba en Milán disfrutando de la Semana de la Moda junto a su hermana Zaira. Al regresar, descubrió los chats en el teléfono de Icardi, incluyendo intercambios de fotos eróticas y detalles del plan para verse en París. Aunque el futbolista aseguró que no tuvieron sexo porque “estaba con fiebre”, la empresaria explotó y decidió ventilar la situación públicamente, dando inicio al Wandagate.

A partir de entonces, la historia fue motivo de especulaciones y rumores. Sin embargo, según esta nueva versión, el “fuerte olor a porro” en la habitación habría contribuido a que el encuentro no se consumara.