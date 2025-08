Una famosa periodista reveló que Mario Pergolini intentó ahorcarla en el pasillo de un canal

Todo comenzó en Intrusos (América TV), donde Tauro recordó el enfrentamiento con el ex CQC en los tiempos en los que ella trabajaba en el ciclo Indiscreciones, conducido por Lucho Avilés. Según explicó, el conflicto se originó por una información que dio al aire, vinculando a Pergolini con una supuesta relación con la hermana de su esposa. “Imaginate que yo no sé lo que hice ayer, no me voy a acordar lo que hice hace 40 años. Debo haber dicho algo que hizo que él viniera a buscarme, pero no era la manera”, señaló Tauro al rememorar el episodio.

“Llegó a intentarlo. Fue en los noventa. Yo trabajaba en Indiscreciones y no sé si llegué a dar una información, si la dije del todo o no... Él estaba participando de Almorzando con Mirtha Legrand en el estudio de Bernardo de Irigoyen y yo en los estudios de Gelly, a varias cuadras. Cuando terminó el programa, yo estaba bajando una escalera; no había nadie en ese pasillo, y me agarró”, relató la periodista, visiblemente seria. Según contó, fue Jorge Rial quien intercedió para frenar la situación.

El mismo Pergolini recordó este hecho recientemente en una entrevista con Bondi Live. “Estaba con mi mujer viendo la tele. Era mi primera época de famoso, tenía 26 años. Sale Marcela Tauro en lo de Lucho, cuenta una barbaridad. Miré al costado y le dije: ‘Ya vuelvo’. Me fui a Canal 9 y fui derecho a la oficina. La vi y lo primero que me salió fue agarrarla del cuello”, confesó. “Se la vio venir porque me dijo: ‘Lo que quise decir...’. Igualmente, no pasó nada porque se pusieron entremedio”, agregó.

El momento de la agresión de Mario Pergolini a Marcela Tauro

Tauro explicó que no se trató de una noticia confirmada, sino de un rumor que circulaba en aquel entonces. Años más tarde, la propia mujer aludida —la cuñada de Pergolini— se comunicó con ella vía redes sociales para pedirle que aclarara que nada de lo que se dijo fue cierto. “Debo aclarar que fue muy amorosa. Yo le dije: ‘Disculpame, pero no sé de qué me estás hablando’. Me dijo que me seguía toda la carrera. Y le respondí que en la medida en que yo lo pudiera decir, lo iba a hacer, que no tenía ningún problema”, contó la panelista.

Aunque el episodio quedó en el pasado, la periodista subrayó que ese tipo de reacciones no son aceptables. “Lo mío yo lo sané. Pero no está bien agredir a nadie por más que se haya mandado una macana o una barrabasada. Para eso está la Justicia. La verdad que no me generó un trauma ni nada. Pero sí me dolió lo que él le hizo a Beatriz Salomón”, agregó, en referencia al polémico informe emitido en Punto Doc, programa producido por Pergolini.