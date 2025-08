Baby Etchecopar y Roberto Pettinato liquidaron a Mario Pergolini

Durante la última emisión de Intrusos, Pettinato no tuvo problemas en expresar lo que piensa sobre el nuevo ciclo de Pergolini en El Trece: “Sinceramente, yo no lo vi nunca porque vi La Voz Argentina, tampoco veía CQC”.

“Un late night show son programas muy difíciles de hacer porque tenes que ser un late night show y el problema es que hay gente que se mete en cosas que no son”, dijo para remarcar que es un entendido en ese formato.

En medio de la charla, el presentador también mencionó el debut de su hijo en el programa de juegos que se levantó a poco de haberse estrenado: “Homero también se veía medio… y a mí también me tocaron programas de entretenimiento puro y me sale mal”. Con respecto a si volvería a trabajar en televisión, el conductor advirtió: “Seguramente el año que viene me van a llamar de algún lado, seguramente de América, porque gracias a Mario van a decir ‘el único era Roberto’”. “Roberto es 10 veces más barato”, dijo con humor y cuando le recordaron que Pergolini había pedido dinero para volver a hacer televisión, el presentador retrucó con picardía: “Otra cosa no creo que pueda pedir porque Dios ya no lo escucha”, remarcó.

Las declaraciones de Baby Etchecopar

Luego, fue Baby Etchecopar quien no tuvo filtro al hablar del presente de Mario: “A Pergolini no lo quiero y tampoco lo odio, pero en un momento era más vivo que nadie y ahora es un bol… igual que todos”.

“Él apareció, yo ni me acordaba que existía, es más, yo preguntaba ‘¿qué está haciendo Pergolini?’, de verdad, no es peyorativo. A veces me voy de vacaciones y cuando vuelvo me cuesta agarrarle el ritmo al laburo, imagínate 20 años”.

“Él dice que la televisión estaba muerta, pero el que estaba muerto era él, es el viejo que va a la milonga y dice que no es lo mismo de antes, ¡No! Vos no sos el mismo de antes, no podés bailar”, dijo el presentador sobre Mario, quien también tuvo un cruce con Rodrigo Lussich. Además, Baby aclaró: “La gente no te perdona la soberbia y muchas cosas, se tiene que redimir y no basta con un programa de televisión en donde diga ‘yo los quiero, eran cucarachitas’”.

Cuando le consultaron si iría como invitado al programa de Pergolini, Baby respondió exaltado: “Pero ni en ped…, es lo último que haría en mi vida, pero no por Mario, es porque no me gustan esas entrevistas, las hago yo acá y me encantaría que venga”.