La inesperada confesión de Catherine Fulop en el programa de Pergolini sobre la llegada de Dybala a Boca

La modelo, conductora y actriz es la suegra del cordobés y estuvo en "Otro Día Perdido" dando una larga entrevista.

Quién hubiera dicho que en una entrevista de Catherine Fulop con Mario Pergolini daría tantas certezas sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca . La venezolana que comenzó como modelo y luego fue conductora, actriz y empresaria, estuvo en "Otro Día Perdido", el programa de Canal 13.

Pergolini la entrevistó sobre varios temas pero uno de ellos genera interés en la parte deportiva. Es que el exvice presidente de Boca le preguntó a Fulop por la posible llegada de su yerno al club de La Ribera.

Paulo compartió equipo en Roma y Juventus con Leandro Paredes , quien regresó al xeneize por iniciativa propia a mitad de año.

Ellos dos y sus parejas, Camila Galante y Oriana Sabatini, forjaron un vínculo muy fuerte, cuya presencialidad se vio afectada por la decisión de Paredes y su familia de volver a Argentina para vestir los colores azul y oro.

Primero Pergolini le preguntó a la venezolana por su nieto que viene en camino y nacería en marzo. Luego de jugar con el tema del nombre del bebé, llegó la consulta más esperada para los bosteros: "¿Viene a Boca?".

Tras una sonrisa, Catherine deslizó: "Oriana es la que está hinchando las pelotas que se quiere ir de Roma. Como se fueron Lea y Cami, ellos estaban todo el día juntos, con los niñitos".

Pero la frase más contundente, que aumenta las chances de la llegada de Dybala al xeneize es: "Hablando en serio, Ori está muy sola allá".

Después de esa respuesta, se hizo un silencio que lleva a pensar que es un tema muy hablado en la intimidad de la familia, sobre todo entre madre e hija.

Pergolini, que asumió como vice de Riquelme en Boca y después renunció por diferencias con la gestión, soltó: "Román, yo se que vos y yo no nos hablamos mucho, pero estamos ahí eh".

La futura abuela reconoció que su esposo, Ova, es fanático de River, pero el hecho de tener cerca a su hija y a su nieta, lo llevaría a aceptar la situación sin problemas.

"Qué bueno la Libertadores con este muchacho", cerró Pergolini.

Embed Mario está desesperado por saber si Dybala viene a Boca y Catherine Fulop le tiene que dar una respuesta. #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/E8yesqU45c — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) December 20, 2025

Cómo sigue el tema

Lo cierto es que el cordobés tiene contrato con Roma hasta mitad de año y para romperlo antes, Boca deberá intervenir ante el club italiano.

Es una situación muy similar a la que se dio con Paredes a comienzos de 2025, cuando todo parecía cerrado pero el futbolista llegó seis meses después.

La mayoría de los indicios hacen pensar que Dybala será jugador del xeneize, la gran pregunta es cuándo y en qué términos, ya que Paulo ha tenido muchos problemas de lesiones en los últimos cuatro años de su carrera.