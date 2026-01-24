Evelyn Botto opinó sobre el cruce entre Fede Bal y Laurita Fernández: "No sé manejar esto"

El reciente reencuentro público entre Fede Bal y Laurita Fernández en Mar del Plata generó un fuerte impacto mediático. Ambos compartieron un espacio de diálogo en el programa Zona Franca, transmitido por la plataforma Blender: el intercambio estuvo marcado por referencias a su relación pasada y a su participación conjunta en certámenes de baile televisivos. Durante la charla, se presentó una canción que el actor le había compuesto a la conductora años atrás .

El intérprete se refirió a esa pieza musical con una mirada crítica sobre su propia creación romántica del pasado. “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida” , confesó el hijo de Carmen Barbieri ante su expareja. La presentadora, por su parte, recordó que el tema surgió tras una discusión y lo asoció a un intento de reconciliación . La situación se volvió viral rápidamente por la complicidad que ambos mostraron ante las cámaras después de tanto tiempo.

Ante la repercusión del evento, la atención de la prensa se centró en la reacción de Evelyn Botto, actual pareja del artista. En ese marco, la ex "Perros de la Calle" fue consultada sobre cómo transita la exposición y el vínculo de Bal con sus antiguas relaciones. De hecho, admitió que todavía se encuentra en un proceso de aprendizaje para manejar la atención de los medios de comunicación. “Me pasa que no sé manejar esto, me pongo muy nerviosa , me genera mucha ansiedad”, sinceró la joven ante los cronistas.

Embed

También reconoció que estar de novia con una figura de tan alto perfil implica aceptar el interés constante que existe sobre su vida privada. “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento”, explicó respecto a su vínculo amoroso. Sobre el encuentro específico con la cara de "Bienvenidos a ganar", Evelyn aseguró que estaba al tanto de la situación y que incluso alentó al actor a participar. “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces, yo le dije: ‘Hacelo’”, reveló.

Botto celebró el inesperado encuentro televisivo

La joven consideró que el reencuentro era una propuesta atractiva para el público que siguió la historia de amor en 2017. “Me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos”, opinó con una postura abierta y sin celos. El cruce televisivo fue coordinado por la periodista Juanita Groisman, quien logró un intercambio cara a cara que no estaba previsto. La panelista destacó la conexión que la pareja lograba con la audiencia, la cual vivía sus historias como propias.

“Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió la periodista durante la transmisión sobre el fenómeno que generaban los protagonistas. El actor validó esa sensación asegurando que esa cercanía con la gente era un aspecto positivo de su carrera. El episodio dejó en evidencia la dinámica actual entre Bal y Fernández, quienes mantienen un trato respetuoso y profesional en la actualidad.