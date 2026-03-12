"Idoneidad piscológica funcional": el polémico proyecto libertario para ser candidato

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados. Busca que los postulantes a presidente y al Congreso acrediten “aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal”. ¿Ficha limpia de salud mental?

Luego de que el Congreso de la Nación puso un frenazo al proyecto de Ficha Limpia –que establecía que no podrían ser candidatos a cargos electivos quienes tuvieran condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública- desde el bloque libertario en la Cámara baja sorprendieron con una iniciativa que busca hacer exámenes de “ idoneidad psicológica funcional ” a los candidatos presidenciales y a quienes pretendan acceder a una banca.

La controvertida iniciativa fue presentada por la legisladora mendocina de La Libertad Avanza, Mercedes Llano , quien argumenta que se debe “garantizar que quienes conduzcan los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal ”.

Llanos propone que se realice este examen psicológico a los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, “ como requisito previo e ineludible para la oficialización de sus candidaturas ante la Justicia Electoral”.

También señala que lo deberán hacer los legisladores nacionales electos, quienes “deberán acreditar la evaluación con carácter previo a la asunción del cargo”, a los aspirantes a ejercer cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, “con carácter previo a su designación o asunción”.

proyecto

Señala que la evaluación será realizada por “organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos, designados conforme a la reglamentación”.

Además, se establece en el proyecto que la evaluación tendrá carácter estrictamente confidencial. Únicamente el dictamen final, expresado como “Apto Funcional” o “No Apto Funcional”, será comunicado a la Justicia Electoral y/o al órgano correspondiente, sin expresión de datos clínicos ni fundamentos técnicos detallados.

Interrogantes

Por el momento, el oficialismo evitó cuestionar públicamente la medida por lo que se abre el interrogante acerca de cómo encarará el Congreso un eventual impulso del proyecto en momentos que el presidente Javier Milei insistió que volverá a la carga con la sanción de una ley de Ficha Limpia, tema en el cual el frente Neuquinizate tomó la delantera nada más asumir sus representantes en las cámaras.

Las suspicacias no demoraron en llegar a los pasillos del Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, donde se pidió esta semana al presidente de la misma, Martín Menem, la conformación de la comisión de Salud, una de las más importantes por los temas pendientes de resolución (caso fentanilo y control a laboratorios, entre otros) que aún permanece inactiva. “Si tan preocupados están por la salud mental, que no demoren en la constitución de la comisión”, afirmaron desde la oposición.

Otra suspicacia toca de lleno al propio presidente Milei, pues su última intervención ante la Asamblea Legislativa estuvo en el borde de la tolerancia de las “conductas emocionales” -que Llanos busca evitar con su proyecto- con la catarata de insultos que realizó en su intervención.

image

Al respecto, el sitio Chequeado le computó un insulto cada 100 segundos al Presidente. Según el Centro de Datos de la publicación especializada en contrastar información, Milei rompió este año su propia marca personal, pues el año pasado, en la misma ocasión de apertura de sesiones ordinarias, había pronunciado un ataque cada 180 segundos.

“Según el análisis de Chequeado, los agravios más utilizados en el discurso de 2026 fueron ‘ladrones’, ‘corruptos’, ‘ignorantes’ y ‘kukas’. En ocasiones, las palabras estuvieron acompañadas por frases más amplias (‘manga de ladrones’, ‘políticos corruptos’ y ‘bestias ignorantes brutas’), y en todos los casos las usó para referirse al kirchnerismo”, subrayó la publicación.

En Congreso recién está dando sus primeros pasos de un año parlamentario que se insinúa caliente y habrá que observar si el proyecto de la legisladora cuyana llega a su objetivo de ser aprobado, o si sucederá lo mismo que con Ficha Limpia que terminó con destino de archivo.