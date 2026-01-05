La frase que repite Fede Bal para conquistar a todas sus parejas y fue burla en las redes sociales

Los usuarios no dejaron pasar un comentario del conductor a su novia y lo destrozaron en las redes.

En las últimas horas, una frase volvió a ubicar a Fede Bal en el centro de la escena. Se trata de "Me muero con vos", que no solo selló públicamente su vínculo actual con Evelyn Botto , sino que también despertó recuerdos de una situación idéntica ocurrida meses atrás con otra pareja.

El comentario apareció en un posteo reciente de Botto, quien compartió un carrete de imágenes para resumir su 2025 bajo la frase “El año que aprendí a volar”. Fotos de escenarios, viajes y momentos íntimos marcaron el tono del álbum. Entre los cientos de reacciones, el mensaje de Bal destacó por su simpleza y contundencia: “Me muero con vos”. Ella respondió con un emoji de corazón. Bastó eso para que el intercambio se viralizara y reforzara la confirmación del romance, que ya había sido blanqueado semanas atrás en el aire de OLGA, cuando la actriz lo definió sin rodeos como “mi novio”.

Sin embargo, lo que parecía un gesto romántico más tomó otra dimensión cuando usuarios atentos de las redes recordaron que esa misma frase había sido utilizada por Bal en un contexto casi calcado el 24 de febrero de 2024, dirigida entonces a Flor Díaz. En aquella oportunidad, la joven había subido una foto personal a su cuenta de Instagram y el actor reaccionó con el mismo “Me muero con vos”, generando en ese momento una ola de comentarios, likes y especulaciones sobre el vínculo que los unía.

image

La repetición no tardó en convertirse en tema de debate. Para algunos, se trata simplemente de una muletilla afectiva, una forma de hablar propia de Bal que no debería leerse con lupa. Para otros, en cambio, la coincidencia revela un patrón en su manera de vincularse y de expresarse públicamente con sus parejas, algo que, tratándose de una figura con alta exposición mediática, inevitablemente genera ruido.

Los antecedentes de Fede Bal que recordaron los usuarios

El historial sentimental de Fede Bal siempre generó polémica. Por eso, tras el comentario a Evelyn Botto, no solo llegaron mensajes celebrando la pareja, sino también advertencias directas de seguidores que le pidieron que la “cuide”, una reacción que ya se había repetido en vínculos anteriores del actor.

Otros de los comentarios del posteo de la locutora, tras la viralización de la similitud del comentario, fueron: “Sos inmortal, Fede. Te ‘morís’ con todas”, “Pero a todas lo mismo, no se te cae una idea” y “Le ponés lo mismo a todas”.

image

Evelyn Botto, por su parte, atraviesa un momento de fuerte crecimiento profesional y personal. Consolidada como actriz, cantante y locutora, su relación con Bal la colocó aún más en el foco mediático, aunque ella eligió transitarlo con cautela. Su respuesta medida contrastó con la efusividad del comentario de su pareja. Lo cierto es que, lejos de alimentar la polémica, Botto continuó compartiendo su día a día sin hacer referencia directa al debate.

El caso de Flor Díaz, en cambio, pertenece a otro capítulo. Aquella interacción de febrero de 2024 quedó registrada como una más dentro de una etapa en la que Bal se mostraba activo en redes, comentando publicaciones y dejando mensajes sugerentes. Con el tiempo, ese vínculo se diluyó y dio paso a nuevas historias, pero la frase quedó, archivada en la memoria digital.