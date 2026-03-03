Filtraron las insólitas exigencias de Xuxa para trabajar en el nuevo programa de Guido Kaczka

Desde la producción de Es mi sueño mantienen negociaciones para traer a la famosa conductora brasileña a la Argentina.

Guido Kaczka prepara su nuevo programa que irá en la pantalla de El Trece . El ciclo ya genera expectativa desde antes de su debut, especialmente por las figuras convocadas para integrar el jurado. La confirmación de Jimena Barón despertó repercusiones inmediatas y, en paralelo, trascendieron las exigentes condiciones que habría puesto Xuxa para sumarse al ciclo.

Luego de que se confirmara que Abel Pintos y Jimena serán parte del grupo de jurados que dará su veredicto en cada una de las emisiones del reality Es mi sueño, se filtró que la famosa conductora brasileña también podría volver a deslumbrar con su presencia en la televisión argentina.

Durante la última emisión de Intrusos, Camilo García reveló los requisitos que tendría la artista para trabajar junto a Kaczka: “Xuxa es una artista prácticamente imposible de contratar para un programa de televisión por lo que pide y porque considera que no va y hace una participación, sino que debe tener algo de interés con sus marcas de depilación con láser”.

“La fortuna de Xuxa se estima que llega a los 400 millones de dólares, necesidades no pasa y por actividades de estas características cobra 50 mil dólares por traerla un día a grabar cuatro programas”, dijo sobre la posibilidad de que La Reina de los Bajitos sea parte del ciclo, lo cual adelantó Yanina Latorre en su programa.

Además, el comunicador aclaró sobre los costos: “La logística son 50 mil dólares porque es avión privado y viene con estilistas y gente que maneja su imagen, que son más o menos 10 personas”. “Su cachet ronda los 150 mil dólares por cada vez que venga”, reveló sobre la brasileña que hace poco hizo una apasionada declaración de amor a Junno Andrade.

La nueva vida de El Carpintero de Guido Kazcka: qué pasó tras la TV

Algunos aún recuerdan a El Carpintero, un joven del conurbano bonaerense que fue como uno más a participar del programa “Bienvenidos a bordo”, conducido por Guido Kazcka en eltrece, y que se convirtió en figura del ciclo durante una temporada completa. En aquellos días fue una de las personas más famosas de la televisión argentina.

Muchos se preguntan cómo está hoy El Carpintero, porque sus apariciones en los medios se fueron haciendo cada vez más esporádicas y el público lo fue perdiendo del radar. Lo cierto es que desde que se alejó de la pantalla hubo novedades importantes: tiene local propio, le propuso casamiento a su novia y más.

Nahuel López Matheu, que hoy tiene 35 años, es un joven de Llavallol, en el sur del Gran Buenos Aires, al que su padre anotó para participar de “Bienvenidos a bordo”. Él fue con la ilusión de ganar el lingote de oro (cosa que logró) y pasar un momento divertido, pero Kaczka vio una veta muy interesante para ganar rating con su presencia y le propuso sumarse al staff permanente.

A partir de allí fue obteniendo cada vez más popularidad entre los televidentes y participó de desafíos con famosos que lo fueron consolidando como figura del programa. Las propuestas no tardaron en llegar: José María Muscari le propuso integrarse a la obra “Sex”, lo convocaron para participar de “El hotel de los famosos” y hasta le llegó la oportunidad de conducir su propio ciclo dedicado al ejercicio y la vida sana. Sin embargo, Nicolás nunca perdió el eje. Sabiendo que la fama en la televisión podía durarle poco, no se alejó de la carpintería en ningún momento. A punto tal que rechazó las propuestas que le quitaban tiempo en su negocio.

Esa constancia le permitió independizarse de su padre y abrir su propio negocio en Remedios de Escalada. Ahora ya piensa en sumar un segundo local. La carpintería es su verdadera pasión y ahí pone toda su energía laboral en estos momentos. Las novedades en la vida de Nicolás también abarcan el aspecto sentimental. Es que en un viaje a Punta Cana, en abril de este 2025, le propuso casamiento a Natalia, su novia de toda la vida, con la que ya tiene un hijo, Ciro, de dos años.

La propuesta de boda fue cinematográfica, porque se hizo en la playa con la complicidad de una pareja a la que conoció en ese viaje. Se puso de rodillas, sacó el anillo y le preguntó a su novia si quería casarse con él. La escena quedó filmada y ninguno de los dos pudo contener la emoción.

El embarazo de Nati fue una cuestión que tuvo en cuenta para rechazar, en su momento, una de las ofertas que tuvo en TV. Ingresar a “El hotel de los famosos” implicaba abandonar su casa durante semanas y él no estaba dispuesto a perderse esa etapa de la vida de la pareja. “Mi novia tenía 6 meses de embarazo y elegí quedarme con ella”, aseguró Nahuel.

Embed - ¡TENSIÓN! EL PERSONAL TRAINER enloqueció y preocupó al CARPINTERO

El joven está feliz de haber tomado esa decisión y hoy disfruta a pleno de Ciro. “Ser padre es lo mejor que me pasó en la vida”, asegura “El Carpintero” .Está convencido de que respetar su esencia fue la clave para tener éxito en la televisión. “En el programa siempre me mostré como soy y eso pegó en la gente. Le estoy muy agradecido a Guido por la oportunidad que me dio”, contó.