La nueva vida de El Carpintero de Guido Kazcka: qué pasó tras la TV

Embed - ¡TENSIÓN! EL PERSONAL TRAINER enloqueció y preocupó al CARPINTERO

A partir de allí fue obteniendo cada vez más popularidad entre los televidentes y participó de desafíos con famosos que lo fueron consolidando como figura del programa. Las propuestas no tardaron en llegar: José María Muscari le propuso integrarse a la obra “Sex”, lo convocaron para participar de “El hotel de los famosos” y hasta le llegó la oportunidad de conducir su propio ciclo dedicado al ejercicio y la vida sana. Sin embargo, Nicolás nunca perdió el eje. Sabiendo que la fama en la televisión podía durarle poco, no se alejó de la carpintería en ningún momento. A punto tal que rechazó las propuestas que le quitaban tiempo en su negocio.

La vida de El Carpintero alejado de los medios

Esa constancia le permitió independizarse de su padre y abrir su propio negocio en Remedios de Escalada. Ahora ya piensa en sumar un segundo local. La carpintería es su verdadera pasión y ahí pone toda su energía laboral en estos momentos.

Las novedades en la vida de Nicolás también abarcan el aspecto sentimental. Es que en un viaje a Punta Cana, en abril de este 2025, le propuso casamiento a Natalia, su novia de toda la vida, con la que ya tiene un hijo, Ciro, de dos años.

image

La propuesta de boda fue cinematográfica, porque se hizo en la playa con la complicidad de una pareja a la que conoció en ese viaje. Se puso de rodillas, sacó el anillo y le preguntó a su novia si quería casarse con él. La escena quedó filmada y ninguno de los dos pudo contener la emoción.

El embarazo de Nati fue una cuestión que tuvo en cuenta para rechazar, en su momento, una de las ofertas que tuvo en TV. Ingresar a “El hotel de los famosos” implicaba abandonar su casa durante semanas y él no estaba dispuesto a perderse esa etapa de la vida de la pareja. “Mi novia tenía 6 meses de embarazo y elegí quedarme con ella”, aseguró Nahuel.

El joven está feliz de haber tomado esa decisión y hoy disfruta a pleno de Ciro. “Ser padre es lo mejor que me pasó en la vida”, asegura “El Carpintero” .Está convencido de que respetar su esencia fue la clave para tener éxito en la televisión. “En el programa siempre me mostré como soy y eso pegó en la gente. Le estoy muy agradecido a Guido por la oportunidad que me dio”, contó.