El juego deseado por todos, de 70 dólares, ahora está gratis en PlayStation por tiempo limitado: ¿hasta cuándo?

El beneficio solo para usuarios de PlayStation Plus estará disponible hasta el 4 de agosto y, una vez descargado, quedará vinculado a la cuenta mientras se mantenga la membresía.

Embed - (PS5) Diablo 4 - 10 Minutes Gameplay - Barbarian - 4K60

Disponible de forma gratuita para PS 4 y PS 5, el videojuego desarrollado por Blizzard Entertainment ofrece una campaña que puede jugarse de manera individual o cooperativa para enfrentar a las fuerzas del Infierno.

El juego propone sumergirse en un mundo oscuro y brutal, donde se mezclan magia, demonios y combates intensos. La historia se desarrolla en el regreso de Lilith, la hija del odio, y la lucha de los humanos por sobrevivir en un universo dominado por el caos.

También los suscriptores de PS Plus podrán acceder sin costo adicional a The King of Fighters 15 y Jusant.