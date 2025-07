Benjamín Vicuña contó qué es lo que mas le molesta del romance de la China Suárez y Mauro Icardi

image

“¿Pero hubo una revocación del permiso?”, le preguntó Alejandro Guatti a Vicuña. Y respondió: “Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. No voy a hablar. Muchas veces en las familias las cosas fluyen, muchas se complican. Temas de comunicación. Pero esto despierta mucho odio”.

Las contundentes declaraciones de Benjamín Vicuña

“Acá lo único que importa es buscar un orden, cuando tiene que ver con viajes al extranjero, como cuando yo me voy a Chile”, agregó Benjamín Vicuña.

“La madre tiene todo el derecho del mundo a poder viajar y acompañar a su pareja. Y los hijos tienen todo el derecho del mundo a ir al colegio, a estar con sus hermanos, tener su rutina y estar escolarizados", continuó.

image

“Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con su mamá, para que puedan estar conmigo y para que podamos estar todos en paz”.

“¿Te opondrías a que ellos vayan a vivir allá (Turquía)?”, le consultó el cronista de El Diario de Mariana. Serio y tajante, el actor contestó: “Mis hijos viven acá. Yo vivo acá por mis hijos también. Ponerme en la situación de algo que va a pasar es ridículo”.

“No me gusta tener que estar dando explicaciones. Llevo 5, 6 meses, dando explicaciones a la salida del teatro, del cine, y no es un tema que me corresponde. Pero sí mis hijos, por ellos tengo que hablar y tengo que actuar... Mis hijos no son personajes del espectáculo”, concluyó Benjamín Vicuña, contundente dejando bien en claro que es lo que más le molesta de toda esta situación.