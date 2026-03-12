Qué dijo Pablo Cervi sobre el escandaloso aumento de sueldo de los senadores

El senador de La Libertad Avanza por Neuquén se refirió al aumento que otorgó el Senado. Explicó la propuesta del espacio político.

El senador nacional por La Libertad Avanza en Neuquén, Pablo Cervi , se refirió al sistema de actualización de las dietas de los legisladores y relativizó la polémica por el viaje del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el avión presidencial a Nueva York junto a su pareja.

En diálogo con Línea Abierta de LU5, el senador neuquino analizó distintos temas de la agenda política y económica, desde la marcha del gobierno nacional hasta la búsqueda de inversiones para el país y el rol de Javier Milei en la promoción internacional de sectores estratégicos como la energía y Vaca Muerta en el Argentina Week de Nueva York.

Consultado por la polémica generada por la suba de las dietas en el Senado, Cervi sostuvo que el incremento no responde a una decisión a voluntad de los legisladores sino a un sistema de actualización que se aprobó previamente .

senado Las dietas de loos senadores siempre están en el centro de la polémica de la opinión pública.

“El aumento de las dietas no es algo que haya decidido ahora el Senado. Está atado a un sistema automático que se aprobó el año pasado y que se actualiza con los salarios del personal legislativo”, explicó.

Aumento de sueldo a senadores

Según detalló, ese mecanismo se implementó para evitar discusiones periódicas sobre los ingresos de los legisladores y se activa de manera automática cada vez que se actualizan los salarios del personal del Congreso.

“Lo que hay que discutir es si ese mecanismo sigue o no sigue. Pero hoy funciona de manera automática”, remarcó el legislador libertario de Neuquén.

En ese sentido, planteó que cualquier modificación debería surgir de un debate político en el propio Senado para cambiar el sistema vigente.

La polémica por el viaje de Adorni

Durante la entrevista también fue consultado por el revuelo político que se generó tras el viaje de Manuel Adorni a Argentina’s Week, el evento realizado en Nueva York que reunió a funcionarios nacionales con empresarios internacionales del sector energético y financiero.

La polémica surgió luego de que se conociera que el ex vocero de Javier Milei viajó en el avión presidencial y que en ese mismo vuelo también estuvo su pareja, lo que generó críticas desde distintos sectores políticos.

Sobre ese punto, Cervi evitó cuestionar al funcionario y relativizó el episodio. “Entiendo que Adorni explicó que él ya tenía un pasaje pago y que el viaje se terminó haciendo en el avión presidencial por cuestiones de agenda. No veo que haya un tema grave ahí”, sostuvo.

adorni y su esposa nueva york Manuel Adorni y su esposa viajaron en el avión presidencial a Nueva York.

Para el senado, la discusión pública debería concentrarse más en los resultados de la agenda económica que el Gobierno está impulsando en el exterior.

La agenda económica y las inversiones

Cervi también se refirió al objetivo del Gobierno nacional de posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones, especialmente en el sector energético.

En ese marco destacó las oportunidades vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y la importancia de que el país participe en eventos internacionales para mostrar su potencial.

“Lo importante es que Argentina esté mostrando al mundo las oportunidades que tiene, sobre todo en sectores como energía”, señaló.

Según planteó, el foco del Gobierno nacional está puesto en estabilizar la economía y generar condiciones para atraer capitales que permitan impulsar el crecimiento.

El senador neuquino buscó restarle dramatismo tanto a la polémica por las dietas legislativas como al episodio del viaje del vocero presidencial, pese a las fuertes críticas en la oposición y en distintos sectores de la opinión pública.