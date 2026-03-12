La lluvia sorprendió en Neuquén: ¿Hasta cuándo seguirá según el pronóstico?

La lluvia sorprendió este jueves al mediodía en Neuquén, con una breve pero copiosa cortina de agua. Los organismos meteorológicos habían anticipado inestabilidad y "tormentas aisladas" durante la jornada, mientras la humedad permanece presente en la región desde el inicio de la semana.

"Se mantienen los períodos de nubosidad variable con agradables temperaturas. Inestabilidad con formación de tormentas dispersas . Durante el fin de semana ingresa un sistema frontal con lluvias y chaparrones en cordillera. Nevadas en montaña. Inestable con vientos en toda la región. Se mantienen los períodos húmedos durante la segunda quincena", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según el organismo regional, para este jueves 12 de marzo se prevé una jornada inestable tanto de día como de noche, con una temperatura máxima de 30 °C y vientos del sudeste a 27 km/h, mientras que al caer el sol la temperatura llegará a los 14 °C con vientos del sur a 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que continúa la probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) durante la tarde y la noche.

El viernes 13 de marzo el cielo se presentará despejado durante el día con una máxima de 28 °C y vientos del sudoeste a 29 km/h con ráfagas de 39 km/h, tornando a condiciones de nubosidad parcial por la noche con una mínima de 9 °C y vientos del este a 19 km/h.

¿Qué pasará con la lluvia durante el finde en Neuquén?

En tanto, el sábado 14 de marzo comenzará con cielo parcialmente nublado y 28 °C de máxima, bajo vientos del oeste a 23 km/h con ráfagas de 44 km/h, mientras que la noche se presentará cubierta con 16 °C y ráfagas intensas de hasta 68 km/h provenientes del oeste.

Según el organismo regional, el domingo 15 de marzo se espera un día cubierto con una máxima de 26 °C y vientos constantes del oeste a 38 km/h, condiciones que derivarán en una noche con lluvias y chaparrones aislados, una temperatura mínima de 11 °C y vientos manteniendo la misma velocidad con ráfagas de 38 km/h.

Para el inicio de la próxima semana, el lunes 16 de marzo, persistirá el tiempo inestable durante el día con una temperatura de 24 °C y vientos del sudoeste a 23 km/h, dando paso a una noche con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 7 °C y vientos del sudoeste a 27 km/h con ráfagas de 44 km/h.

En tanto, para el martes 17 de marzo se anticipa un cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 22 °C y vientos del sudoeste a 46 km/h con ráfagas de 53 km/h durante el día, cerrando la noche con 8 °C de mínima y vientos del este a 21 km/h. Este escenario de inestabilidad y vientos se extenderá a toda la región, manteniéndose los períodos húmedos durante la segunda quincena del mes.