Alerta por tormentas, lluvias de hasta 40 mm y vientos fuertes: en qué zonas impactará

El SMN emitió alerta amarilla y advirtió que se esperan abundantes precipitaciones.

La inestabilidad climática volverá a estar presente este jueves en buena parte del país. Esto se debe a que varias provincias de la región central de Argentina se encuentran bajo alerta por tormentas . Ante esta situación se ha realizado una serie de recomendaciones para minimizar los daños.

Según el mapa de alertas difundido por el organismo meteorológico, el nivel amarillo rige para amplios sectores del centro de la Argentina. Allí se prevé el desarrollo de tormentas que, en algunos casos, podrían alcanzar intensidad fuerte.

Según emitió el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), rige una alerta amarilla por tormentas fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo . Además, se esperan acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre los 15 y 40 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual. Las ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

De acuerdo con el informe, la alerta amarilla por tormentas alcanza a sectores del centro del país, principalmente áreas de La Pampa, Mendoza, oeste de Río Negro y Chubut.

Este tipo de eventos meteorológicos puede generar anegamientos temporarios, complicaciones en la circulación y caída de ramas o estructuras livianas debido a las ráfagas de viento.

Los especialistas del SMN señalaron que los eventos de lluvia previstos podrían dejar acumulados importantes dependiendo de la zona. En general, las precipitaciones se presentarían en forma de chaparrones o lluvias continuas durante diferentes momentos del día. En algunos sectores también podrían registrarse períodos de mayor intensidad dentro de los episodios de lluvia.

Un período de inestabilidad en el centro del país

El episodio de tormentas se enmarca en un período de inestabilidad atmosférica que afecta a buena parte del centro del país, donde la combinación de aire cálido y húmedo con el ingreso de sistemas frontales favorece la formación de tormentas.

En este contexto, no se descarta que durante los próximos días se registren nuevos episodios de precipitaciones en distintas regiones del país.

Recomendaciones del organismo

Ante la vigencia de la alerta amarilla, el SMN difundió una serie de recomendaciones para la población con el objetivo de reducir riesgos o inconvenientes durante el desarrollo de las precipitaciones.

Entre las principales sugerencias se encuentran evitar circular por calles anegadas, no sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

Además, se aconseja prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico, ya que las alertas meteorológicas pueden modificarse con el paso de las horas en función de la evolución de los sistemas atmosféricos.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No sacar la basura ni dejar elementos sueltos que obstruyan desagües.

Circular con precaución en rutas y calles anegadas.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las condiciones del tiempo en todo el país. En caso de que la intensidad de las precipitaciones aumente o se extienda a otras áreas, el sistema de alertas podría actualizarse durante las próximas horas.

Por ese motivo, el SMN reiteró la importancia de seguir los reportes oficiales y mantenerse atento a las advertencias vigentes, especialmente en las regiones donde se prevé el mayor impacto de las lluvias.