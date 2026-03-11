Alerta amarilla por lluvias: el SMN pronosticó precipitaciones intensas en varias provincias

El organismo meteorológico emitió un alerta amarilla por lluvias que alcanza a distintas regiones del país. Se esperan precipitaciones persistentes y acumulados importantes.

El SMN recomendó mantenerse informado por los canales oficiales sobre las condiciones climáticas.

Una amplia franja del país se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias , según el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ). El organismo advirtió que las precipitaciones podrían presentarse con intensidad variable, con períodos de lluvias persistentes y acumulados que en algunas zonas podrían ser significativos.

De acuerdo con el reporte oficial difundido durante las últimas hora s, la advertencia meteorológica rige para este miércoles en distintos sectores del norte y centro del país . El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas o en zonas vulnerables.

Desde el SMN explicaron que el alerta de nivel amarillo indica que el área afectada puede registrar lluvias de intensidad moderada a fuerte en forma intermitente . En algunos momentos las precipitaciones podrían ser persistentes y provocar acumulaciones importantes en cortos períodos de tiempo.

En este tipo de situaciones también pueden registrarse anegamientos temporarios en calles o sectores bajos, especialmente en áreas urbanas con drenaje limitado. Por ese motivo, el organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El SMN indica que el alerta se extiende sobre varias provincias del territorio nacional. Las áreas más comprometidas se ubican principalmente en sectores del norte argentino, donde se esperan lluvias persistentes durante gran parte de la jornada. Estas son: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, La Pampa y Río Negro.

Alerta por lluvia SMN 11-03

Los especialistas del SMN señalaron que los eventos de lluvia previstos podrían dejar acumulados importantes dependiendo de la zona. En general, las precipitaciones se presentarían en forma de chaparrones o lluvias continuas durante diferentes momentos del día.

En algunos sectores también podrían registrarse períodos de mayor intensidad dentro de los episodios de lluvia.

Recomendaciones del organismo

Ante la vigencia del alerta amarilla, el SMN difundió una serie de recomendaciones para la población con el objetivo de reducir riesgos o inconvenientes durante el desarrollo de las precipitaciones.

Entre las principales sugerencias se encuentran evitar circular por calles anegadas, no sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

Además, se aconseja prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico, ya que las alertas meteorológicas pueden modificarse con el paso de las horas en función de la evolución de los sistemas atmosféricos.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las condiciones del tiempo en todo el país. En caso de que la intensidad de las precipitaciones aumente o se extienda a otras áreas, el sistema de alertas podría actualizarse durante las próximas horas.

Por ese motivo, el SMN reiteró la importancia de seguir los reportes oficiales y mantenerse atento a las advertencias vigentes, especialmente en las regiones donde se prevé el mayor impacto de las lluvias.