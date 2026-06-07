Alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones adversas en distintas regiones del territorio nacional. El pronóstico.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se esperan tormentas y lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por tormentas para este domingo 7 de junio que afectará a 9 provincias del país. El pronóstico del clima para todo el país.

La alerta por tormentas que emitió el organismo nacional alcanza a algunos sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero .

En tanto que, para Mendoza , rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad.

Alerta por tormentas

Para Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero las zonas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.

Clima, Tormentas

Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En San Luis, el área será afectada por tormentas aisladas, siendo algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, que pueden excederse en forma local.

Alerta por lluvias

El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

¿A qué hora rige cada alerta?

Mañana: Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero.

Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero. Tarde: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero.

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero. Noche: Corrientes, Chaco.

Clima, lluvias

Recomendaciones

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta smn (23)

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.