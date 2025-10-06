Fede Bal apareció en una app de citas y su descripción se hizo viral

Recientemente hallaron el perfil de Fede Bal en la aplicación de citas Bumble y generó sorpresa entre los conductores de Ya fue todo, el stream que se emite por YouTube. La atención se centró en que el conductor de Resto del mundo eligió redactar su presentación en inglés, un detalle que motivó especulaciones y comentarios durante la transmisión.

Durante el programa, Barbie Gyalay relató que una amiga le envió una captura del perfil del conductor en la plataforma. “Una amiga se estaba mirando y me dice: ‘Boluda’, mirá lo que me acaba de aparecer. ¿Sí? Fede Bal en Bumble. A ver, esto está en inglés y yo digo: ‘Qué raro que esté en inglés’. Entonces me pongo a googlear. La Crity había mostrado hace unos meses que este perfil existía. Yo obviamente le dije a mi amiga: Grabá pantalla y escroleá y mostrame el perfil, o sea, grabá todo”.

La conversación avanzó hacia el funcionamiento de la aplicación. Castelo explicó: “Esta aplicación lo que tiene es lo siguiente: vos hacés match con, ponele, hacemos match nosotros con el like, ¿no? No es como Tinder que vos hacés el match y ya te habla cualquiera. Acá vos hacés match y la mujer es la que rompe el hielo. O sea, el hombre no te puede hablar hasta que la chica te abra el juego”. Gyalay añadió: “Y tenés solamente 24 horas. O sea, si en esas 24 horas yo no te hablé, el match como que se deshace”.

image

La autenticidad del perfil fue otro de los temas abordados. Gyalay expresó sus dudas iniciales: “Yo le digo: No debe ser él”. Sin embargo, la conductora aclaró: “Y ahí dice: Verificado por foto. Entonces, si está verificado por foto, supongo que claramente es él. Después, cuando busco, me encuentro con que él había hablado de esto, que cuenta esto que te estoy diciendo, de por qué lo tiene en inglés, porque lo usa para otros países. Como él hace el Resto del Mundo, lo usa cuando viaja”.

En cuanto al contenido del perfil, Gyalay detalló: “Como que te describe, ponele: ‘Soy un hombre simple, me gusta la comida, me gustan los videojuegos, la música, las películas de terror, soy fan de las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina’”. Castelo confirmó: “Tal cual”. Gyalay continuó: “‘Soy actor de teatro y de cine, películas. Y me quiero divertir’. Hay data sobre él, si quiere tener hijos, si no quiere, que todavía no sabe, que no tiene, bla, bla, bla”. Y develó qué es lo que busca en la aplicación: ¿Y qué estoy buscando?, ‘Pasarla bien en citas casuales’. Después dice: ‘El otro día me enteré que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que yo choqué el auto de mi padre un verano en la playa’”. Castelo reaccionó: “Mira. Bueno, ahora nos estamos enterando”.

Fede Bal le explicó a Mirtha Legrand por qué se terminan sus relaciones

Fede Bal protagonizó diversos noviazgos en los últimos años, muchos de los cuales terminaron en infidelidades. Así las cosas, el hijo de Carmen Barbieri se fue ganando la fama de infiel, lo que generó que, una vez que visitara la famosa mesa de Mirtha Legrand, la conductora no pudiera evitar preguntarle por sus separaciones.

image

“¿Cuántas novias tuviste?¿Nunca te casaste?”, comenzó consultándole la diva, a lo que Bal respondió: “¿En mi vida? Oficiales, unas siete. No, nunca me casé, no. Hay algo que está pasando, Mirtha, que me gustaría explicártelo. Estoy cumpliendo años, tengo 36 este día, hoy sábado, y me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera. Yo mentí mucho, mucho, Mirtha”.

Lejos de dar lugar a la reflexión del joven, Legrand afirmó entre risas: “Es un mentiroso oficial”. Sin embargo, con tono serio, el actor reafirmó: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia”. Fue entonces cuando Mirtha lo interrumpió para preguntarle: “Vos te enamorás y después las dejás, ¿te desenamorás? ¿Cómo es la cosa?”. Bal respondió: “No, tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida y donde siento que puedo hacer una familia, puedo tener hijos, construir y tener perros que corran. Y después, cuando me sucede todo eso y de golpe empezamos a vivir, siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener. Siento que se me va el amor”.

Mirtha preguntó: “¿Pero la falla está en vos o en la persona que está a tu lado?. ¿Te desenamorás?”. Lejos de culpar a sus exparejas, el joven disparó: “En mi Mirtha, pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y por lo menos quiero investigarlo. Hace poco mi mamá dijo: “A mi hijo le gustan todas. Bajas, altas, gorditas, flacas...”.

image

La conductora lo interrumpió para tratar de entenderlo mejor: “Y vos te aburrís. ¿Y cómo les decís: Mirá, esto no funciona.?”. Fue entonces cuando Bal respiró hondo e intentó explicar qué sentía en esos momentos: “Bueno, muchos años de mi vida hacía cualquier cosa, Mirtha. Les mentía. No me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida. Por eso ahora mismo estoy en un gran momento porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad. Tiro toda la verdad en la mesa. No es que no me comprometa. Yo estoy para pasarla muy bien con vos, con esta persona X, que está delante mío, a realmente serle sincero. Y no hay muchas mujeres que se banquen una sinceridad clara. Cuando pasa eso, Mirtha, mucha gente accede. Hay un nuevo vínculo que es: yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Yo me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir, porque a mí me gusta. Yo soy servicio, Mirtha. Yo quiero que la pases bien”.