Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity 

Tras la doble eliminación de Cachete Sierre y Evangelina Anderson, el reality de Telefe quedó con los últimos participantes del ciclo.

La gran final de MasterChef Celebrity está cada vez más cerca. La competencia entra en una etapa decisiva y cada gala se vive con mucha tensión. En la última gala de eliminación, Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson fueron los elegidos por el jurado para no continuar en certamen.

Con la doble eliminación, el reality tiene a los 6 mejores jugadores de la edición 2025 y se prepara para la instancia final que será la próxima semana. En carrera para alzarse con el título mayor de la competencia continúan: Maxi López, Emilia Attias, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Marixa Balli y Claudio “El Turco” Husaín.

Maxi López fue señalado como el campeón de esta edición desde el comienzo del reality. Sin embargo, según trascendió, no sería el ganador. Dos conocidos influencers pelearían el titulo más importante del certamen de cocinas.

Así lo filtraron en Intrusos (América) donde la panelista Paula Varela deslizó que la producción grabó dos finales y que el día de la emisión de la final saldrá al aire la decisión del jurado. Ahora bien, quiénes son los dos finalistas.

Varela se la jugó y aseguró que el ganador de la edición actual estará entre Sofia “La Reini” Gonet y el influencer Ian Lucas.

La final se grabó el pasado 20 de febrero, pero como suele hacer Telefe desde hace años, se graban dos finales en la que ambos tienen que festejar el titulo. El día de la final, la producción pondrá al aire al verdadero ganador tal como ocurrió en finales anteriores como la de Mica Viciconte y Tomás Fonzi.