Filtran los primeros nombres convocados a MasterChef Celebrity

El reality que conduce Wanda Nara saldrá al aire en el segundo semestre del año en Telefe.

MasterChef Celebrity calienta las hornallas para la nueva temporada del reality de cocina más exitoso de la televisión argentina. El programa que coronó en su última edición a Ian Lucas campeón en un mano a mano con Sofía “La Reini” Gonet tiene los primeros convocados.

Yanina Latorre confirmó que tras la final de Gran Hermano Generación Dorada , Telefe pondrá al aire la nueva temporada con reconocidas figuras del espectáculo.

La conducción estará a cargo de Wanda Nara que “ni bien termina de grabar la película que está haciendo en Uruguay, empieza a grabar MasterChef” dijo Latorre quien sumó que el “formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene”.

Aun está la duda del rol que cumplirá Verónica Lozano en Telefe ya que hay fuertes rumores de que la conductora dejaría de conducir su magazine para ponerse al frente de Bake Off en 2027.

De cara a la llegada de la nueva temporada del programa de cocinas, Telefe tentó a dos figuras que ya han participado de un reality en la misma pantalla.

Las elegidas serían Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar, sin embargo, por el momento solo se trata de propuestas que ellas seguirán evaluando teniendo en cuenta la cantidad de horas que llevan las grabaciones de MasterChef.

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Julieta Poggio

La reacción de Julieta Poggio tras ser tentada para MasterChef

Frente a las versiones, Poggio rompió el silencio al aire de Rumis (La Casa Stream) y dio detalles de la negociación. “Es verdad que me convocaron para ‘Masterchef Celebrity’. No sé, no sé. Hay que ver, falta un montón. Viene después de que termine ‘Gran Hermano’”, explicó.

Sobre su participación en el reality, la influencer se sinceró sobre el rol que desempeñará: “Pienso que podría haber clips muy divertidos, que yo me podría divertir mucho, que podría encender las cocinas... Pero bueno, díganme ustedes si me ven”.

Poggio dejó en claro que cada vez que acepta una propuesta “lo hago a fondo”. “Si lo hago, me pongo a estudiar cocina”, dijo la ex Gran Hermano que aseguró que si bien no se lleva con la cocina podría encontrar su pasión.