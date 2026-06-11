Espectáculos La Mañana Cande Ruggeri Insólito: qué le pidió Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

La influencer participó de una entrevista en el streaming La Casa y reveló un insólito pedido que le hizo a Nicolás Maccari. De qué se trata. + Agregar LM Neuquen en







Cande Ruggeri contrajo matrimonio con su pareja Nicolás Maccari en una relación que sigue tomando fuerza y todavía suma acuerdos en común para hacer mejor la convivencia. Lo llamativo de este intercambio es uno de los pedidos que tuvo la hija del campeón del mundo Oscar Ruggeri para sanar una situación que le generaba ruido a la integrante de la relación.

En diálogo con La Casa Streaming y a tres meses de haber formalizado su relación fines de febrero de 2026, celebrando con una imponente y lujosa cena pre boda en el Palacio Sans Souci durante mayo, reveló un pedido especial que le hizo a su pareja.

Según contó en el programa Que alguien le avise, Cale le pidió a su pareja que eliminara de Instagram a todas las mujeres con las que había tenido una relación previa. “Le hice borrar de Instagram a todas las chicas con las que estuvo”, dijo, para luego afirmar más tarde que ella no tuvo que hacer lo mismo: “No, no me lo pidió. Si yo te digo algo, ¿por qué tiene que ser igual del otro lado?”.