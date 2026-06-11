Cuál es el problema que tendrán los influencers que cubran el mundial 2026

Las leyes estadounidense serán una traba para distintos influencer que pensaban sumar dinero durante la Copa del Mundo. La advertencia de la autoridades.

Con el paso del tiempo, las redes sociales se establecieron como un método de trabajo más que rentable y establecido al que incluso figuras que tienen relación con el mundo televisivo y otros medios de comunicación para conseguir un extra económico. Muchas personas que actualmente son reconocidos en el mundo tecnológico, han conseguido una sólida estructura económica y de reconocimiento en torno al fútbol como Davoo Xeneize, La Cobra, entre otros influencer.

Ante este panorama y el nuevo camino empresarial ligado al mundo deportivo, distintas figuras pensaban aprovechar la visita a los Estados Unidos para vivir la Copa del Mundo que inicia este jueves 11 y aprovechar para realizar contenido en redes que sea rentable y obtener una ganancia. Sin embargo, la dureza en las leyes de mencionado país pone en jaque este plan laboral.

Es que mientras esperan un millón de personas según Open Economics, la FIFA y la OMC (Organización Mundial del Comercio), las autoridades migratorias fueron contundentes y recordaron que producir contenido con fines comerciales teniendo tan solo visa de turista no sería correcto debido a que necesitan de un permiso especial.

Copa del Mundo Portada Una plataforma en Argentina anunció que tendrá todos los partidos del Mundial.

Según se conoció, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enviaron una declaración conjunta advirtiendo que “tener como único propósito de la visita la creación de contenido (como influencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente”. Esta información fue revelada por el diario El País.

A su vez, sostienen que “las personas que ingresan a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión”. Ante esta advertencia, deberán tener cuidado quienes ingresen con una visa de turista B-2, que permite actividades recreativas, vacaciones o visitas familiares, pero no admite realizar trabajos remunerados.

Trump Infantino

Cabe recordar que infringir las reglas impuestas por el país presidido por Donald Trump podría decantar en la cancelación de la visa, la deportación y restricciones para ingresar al país en el futuro.

Más allá del creadores de contenido dedicado a este aspecto, también deberán tener suma atención periodistas independientes, figuras públicas y usuarios con audiencias más modestas que hayan pensado realizar este tipo de actividades.

Una de las soluciones más viables para omitir estos problemas, la visa O-1, que es un permiso para personas con visado temporal de Estados Unidos para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes. Sin embargo, no es para cualquiera y se debe tener notoriedad en el sector profesional por el que pide este visado.