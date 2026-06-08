Esta app , destinada a los fanáticos del fútbol , permite recibir alertas y recordatorios antes de cada encuentro del Mundial 2026 . Cómo descargarla.

Mundial 2026: cómo tener todos los partidos en el celular en una sola app

Como sucede cada cuatro años, los amantes del fútbol estarán prendidos a la pantalla para no perderse ningún detalle del Mundial 2026 . Y para evitar cualquier olvido, un grupo de fanáticos desarrolló una aplicación que permite tener en el celular todos los partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá .

La app en cuestión funciona a través de un enlace que sincroniza directamente los encuentros del torneo con los calendarios de Google, Apple u otros servicios compatibles. Así, los usuarios pueden tener en un solo lugar fechas, horarios y sedes de todos los cruces, además de recibir recordatorios automáticos antes de cada partido.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026. Por primera vez participarán 48 selecciones , distribuidas en 12 grupos, un formato que permitirá tener 104 partidos , un salto enorme frente a los 64 encuentros de Qatar 2022, por lo que será clave recurrir a herramientas para organizarse y seguir de cerca cada jornada sin necesidad de consultar constantemente el fixture.

mundial3 La app envía recordatorios para no perderse ningún partido del Mundial.

Cómo es la aplicación para tener todos los partidos del Mundial 2026 en el celular

Uno de los puntos fuertes de la app es que permite seleccionar únicamente los partidos de interés o los conjuntos que uno quiera, recibiendo información solamente de las opciones elegidas. Esto es una alternativa a seguir el calendario completo del certamen.

Otro de los aspectos destacados es que el sistema adapta automáticamente los horarios según la ubicación de cada usuario, evitando confusiones por las diferencias de husos horarios entre Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores.

Para descargarla de forma gratuita tanto para Android como para iPhone, solo se debe ingresar a este link: https://www.calendariomundial2026.com/.

calendario Así se ve el sitio web para descargar la aplicación.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La Selección nacional, que integra el Grupo J, debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14 hs enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23 hs ante la debutante Jordania, nuevamente en Dallas.

Este es el todo el fixture del Grupo J:

Fecha 1

Austria vs. Jordania: martes 16 de junio a la 01:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium

martes 16 de junio a la 01:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium

Fecha 2

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium

lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium Jordania vs. Argelia: martes 23 de junio a las 00:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium

Fecha 3

Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium

sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium Argelia vs. Austria: sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium

mundial 2026 grupos La primera ronda del Mundial tendrá un total de 72 partidos.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026

La televisación de los partidos de la Copa del Mundo es uno de los temas de mayor consulta por parte de los fanáticos. Entre cable, plataformas de streaming o canales de aire, existen varias alternativas para elegir. Estas son las más destacadas: