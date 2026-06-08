Mundial 2026: cómo tener todos los partidos en el celular en una sola app
Esta app, destinada a los fanáticos del fútbol, permite recibir alertas y recordatorios antes de cada encuentro del Mundial 2026. Cómo descargarla.
Como sucede cada cuatro años, los amantes del fútbol estarán prendidos a la pantalla para no perderse ningún detalle del Mundial 2026. Y para evitar cualquier olvido, un grupo de fanáticos desarrolló una aplicación que permite tener en el celular todos los partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
La app en cuestión funciona a través de un enlace que sincroniza directamente los encuentros del torneo con los calendarios de Google, Apple u otros servicios compatibles. Así, los usuarios pueden tener en un solo lugar fechas, horarios y sedes de todos los cruces, además de recibir recordatorios automáticos antes de cada partido.
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026. Por primera vez participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos, un formato que permitirá tener 104 partidos, un salto enorme frente a los 64 encuentros de Qatar 2022, por lo que será clave recurrir a herramientas para organizarse y seguir de cerca cada jornada sin necesidad de consultar constantemente el fixture.
Cómo es la aplicación para tener todos los partidos del Mundial 2026 en el celular
Uno de los puntos fuertes de la app es que permite seleccionar únicamente los partidos de interés o los conjuntos que uno quiera, recibiendo información solamente de las opciones elegidas. Esto es una alternativa a seguir el calendario completo del certamen.
Otro de los aspectos destacados es que el sistema adapta automáticamente los horarios según la ubicación de cada usuario, evitando confusiones por las diferencias de husos horarios entre Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores.
Para descargarla de forma gratuita tanto para Android como para iPhone, solo se debe ingresar a este link: https://www.calendariomundial2026.com/.
Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026
La Selección nacional, que integra el Grupo J, debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14 hs enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23 hs ante la debutante Jordania, nuevamente en Dallas.
Este es el todo el fixture del Grupo J:
Fecha 1
- Austria vs. Jordania: martes 16 de junio a la 01:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium
- Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium
Fecha 2
- Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium
- Jordania vs. Argelia: martes 23 de junio a las 00:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium
Fecha 3
- Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium
- Argelia vs. Austria: sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium
Dónde ver los partidos del Mundial 2026
La televisación de los partidos de la Copa del Mundo es uno de los temas de mayor consulta por parte de los fanáticos. Entre cable, plataformas de streaming o canales de aire, existen varias alternativas para elegir. Estas son las más destacadas:
- Flow: a través de la grilla de programación y la app para móviles, transmitirá los 104 partidos, desde la primera ronda hasta la final, incluyendo todo el recorrido de la Selección Argentina. La distribución estimada contempla 52 partidos transmitidos por la señal DSPORTS -que sumó recientemente- y los otros 52 emitidos por TyC Sports.
- DirecTV: tendrá acceso a los 104 partidos completos. El servicio podrá contratarse tanto mediante televisión satelital tradicional como vía streaming, sin necesidad de instalación. Los valores de los planes, que difieren en cantidad de pantallas simultáneas, van desde los 29.000 a los 35.200 pesos por mes.
- Paramount+: los suscriptores de esta plataforma también podrán ver los 104 partidos del Mundial a través de DSPORTS. El servicio de streaming está incluido de forma gratuita para los usuarios de Flow. En caso de no tenerlo, el costo es de 8.535 pesos finales.
- TyC Sports: la histórica señal de cable emitirá 52 encuentros, incluyendo 39 de primera ronda, seis de 16avos de final, cuatro de 8vos de final, uno de 4tos, una semifinal y la final.
- Disney+: desde ESPN, la plataforma ofrecerá 32 encuentros: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de octavos de final, un partido de cuartos, las semifinales y la final.
- TV Pública: el canal estatal confirmó que transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina, además de semifinales y final.
Te puede interesar...
Leé más
Bomba: una figura de Brasil se pierde el Mundial 2026 por lesión
El tremendo elogio de Lionel Scaloni a un debutante tras el triunfo de la Selección Argentina: "Tiene potrero"
Inglaterra le ganó con lo justo a la Nueva Zelanda de Tim Payne: cómo jugó la flamante estrella
Noticias relacionadas