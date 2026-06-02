⁠Horarios confirmados para los amistosos de la Selección previo al Mundial 2026: cuándo jugará

La Scaloneta ya tiene horarios y días confirmados para los amistosos que serán la antesala al inicio del certamen ecuménico.

La Selección argentina ya está en su predio en Kansas para afrontar la Copa del Mundo y se prepara para afrontar rápidamente los amistosos pactados para disputarse en la previa al certamen ecuménico, con la posible ausencia de varios jugadores que podrían quedar afuera de los preparatorios por lesión, un dolor de cabeza para el entrenador Lionel Scaloni.

El aroma mundialista empieza a aparecer a tan solo días del inicio oficial, con la realización de los encuentros amistosos. Previo a la cita donde Argentina defenderá el título conseguido en Qatar durante 2022, la Scaloneta disputará dos amistosos para los que ya tiene rival y horarios confirmados.

En primera instancia, se medirá ante Honduras en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M) este sábado 6 de junio desde las 21 horas , horario argentino. Aquel estadio tiene capacidad para alojar 102.733 espectadores sentados, siendo uno los más grandes en todos los Estados Unidos, será el escenario de un encuentro con historia: Argentina había jugado un amistoso con esta Selección en la previa a la cita desarrollada en Qatar donde se impuso por 3-0 con un Messi brillante.

Por otra parte, tres días más tarde se enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama), el próximo martes 9 de junio a las 22 horas (horario de Argentina) y siendo el último episodio para que le dará paso al debut en la Copa, programado para el 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium. Ambas selecciones se habían enfrentado en el grupo D del mundial 2018, donde sorpresivamente el resultado fue un ajustado 1-1.

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Mundial 2026, ¿a qué hora empieza todo? Fecha y horario de la inauguración de la Copa del Mundo

La Selección Argentina, que buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia, debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio- y Jordania -el sábado 27 de junio-. Pero, según el calendario de la FIFA, ¿cuándo comienza la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que, si la Selección Argentina finaliza en el primer puesto del Grupo J, por los 16 avos de final del Mundial 2026 jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, a casi 2.000 km de distancia de Arlington, ante el 2° puesto del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Mundial 2026: fecha y horario de la inauguración

La Copa del Mundo 2026 empieza el jueves 11 de junio de 2026. Ese día, México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

La ceremonia principal en México

La fiesta inaugural será en el mítico Estadio Azteca que fue rebautizado temporalmente para el torneo como Estadio Ciudad de México.

Hora: comenzará a las 14:30 hs (hora de Argentina), es decir, 90 minutos antes del inicio del partido inaugural México vs. Sudáfrica (Grupo A) a las 16:00 hs.

comenzará a las 14:30 hs (hora de Argentina), es decir, 90 minutos antes del inicio del partido inaugural México vs. Sudáfrica (Grupo A) a las 16:00 hs. Los artistas confirmados: El show musical contará con gran representación latina e internacional, incluyendo a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. mundial-2026-2236696

Cabe recordar que México albergará por tercera vez una Copa del Mundo, puesto que ya la había organizado en 1970 y 1986. Para USA será su segunda vez, ya que estuvo a cargo de su realización en 1994. En cambio, Canadá será anfitrión debutante.

La FIFA dispuso, en esta ocasión especial para el Mundial 2026, que el evento incluya tres ceremonias de inauguración:

la principal -mencionada más arriba-, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el citado juego entre México y Sudáfrica),

en Ciudad de México (con el citado juego entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).

¿Cuáles fueron las fechas de los inicios de los Mundiales disputados en este siglo?

A continuación, ofrecemos un relevamiento con los días inaugurales de cada uno de los mundiales realizados en el siglo XXI:

2002

31 de mayo: este Mundial, llevado a cabo en Corea del Sur/Japón, se inauguró con el partido Senegal 1 Francia 0.

2006

9 de junio: la Copa del Mundo en Alemania dio inicio con el duelo Alemania 4 Costa Rica 2.

2010

11 de junio: al igual que sucederá en el Mundial 2026, la Copa disputada en Sudáfrica comenzó un 11 de junio. Ese día, el partido de apertura también fue -como sucederá en 2026- entre los anfitriones y México (igualaron 1 a 1).

2014

12 de junio: en Brasil, la Copa se inauguró con el choque Brasil 3 Croacia 1.

2018

14 de junio: en el Mundial organizado por Rusia, el día inaugural el local apabulló 5 a 0 a Arabia Saudita.

2022