Mundial 2026: la Selección Argentina tendrá un insólito sponsor por su origen

Si el acuerdo avanza y finalmente se concreta, la firma podría utilizar el nombre , el escudo y distintos activos comerciales de la Selección Argentina para este Mundial 2026 . ¿Qué pensarán Messi y la Scaloneta ?

Aunque resulte increíble, habrá presencia de Brasil y Uruguay en el vestuario de Argentina durante el Mundial 2026 . Hasta el momento, había un vínculo informal entre la marca y los jugadores de la Scaloneta. En la previa de la Copa del Mundo de Qatar, que termina con la albiceleste campeona del mundo por tercera vez en su historia, se había hecho viral la imagen del sponsor.

La Selección Nacional está a punto de cerrar como sponsor oficial del Mundial 2026 a la empresa brasileña Baldo que, entre sus productos, comercializa la marca de yerba mate Canarias , líder en el mercado uruguayo.

“Baldo es la yerba que toma Messi y el Dibu Martínez , pero no lo podíamos utilizar publicitariamente por un tema de derechos de imagen. Ahora sí queremos acompañar el último Mundial de Messi” , indicaron fuentes de la empresa citadas por el sitio Plan B de Misiones.

Messi con el mate.jpg El mate, uno de los grandes compañeros de Messi en su vida.

Cómo es la relación de la firma brasileña con la Selección Argentina y su posible impacto

El mate tiene fuerte presencia en el vestuario argentino. Entre las figuras del equipo nacional asociadas a su consumo se destacan el capitán Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, clave en el título mundial logrado hace cuatro años. Ante esta situación, desde la empresa señalaron que uno de los principales objetivos del acuerdo es la posibilidad de vincular a la marcha con algunas de las estrellas más populares del plantel.

Si el acuerdo avanza y finalmente se concreta, la firma podría utilizar el nombre, el escudo y distintos activos comerciales de la Selección, e incluso asociar su imagen con algunos futbolistas, dependiendo del alcance final del contrato.

La posible llegada de Baldo como sponsor de la Selección forma parte de su plan de expansión internacional que viene desplegando desde hace años. En los últimos años, la empresa también ganó presencia en las góndolas argentinas y actualmente se estima que comercializa cerca de 250.000 kilos por mes en nuestro país.

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Un sponsor que hace ruido y el antecedente de Qatar 2022

Argentina es el principal productor, consumidor y exportador mundial de yerba mate, por lo que la posible llegada de la empresa brasileña como sponsor oficial de la Selección generó inquietud dentro de la industria nacional, que atraviesa dificultades y mantiene históricas disputas por el precio de la materia prima. Analistas del sector señalan que los productores locales no lograron desarrollar estrategias de marketing global pese a que al mismo ritmo crece el consumo internacional de esta tradicional infusión.

De todos modos, no se trata de una polémica nueva. En 2022, cuando la Selección se embarcaba rumbo a Qatar para disputar la Copa del Mundo, se viralizó una imagen que mostraba un gran cargamento de Canarias, la yerba uruguaya. Ante algunos cuestionamientos, Nicolás Novello, vocero del conjunto nacional, buscó bajarle el tono al tema y mostró otra imagen de valijas donde esta vez aparecían paquetes de la yerba Playadito, elaborada en Corrientes. "Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos”, escribió en Twitter.

qatar El cargamento de yerba Canarias que llevó la Selección al Mundial de Qatar.

Cómo es Canarias, la yerba que usan los jugadores de la Selección Argentina

Canarias está desarrollada por una empresa con más de 60 años ubicada en Barros Blancos, en el departamento uruguayo de Canelones, y sus productos cuentan con distribución en América, Europa, Asia y Oceanía, de acuerdo al diario Clarín. Aunque es un producto uruguayo, las hojas con las que se elabora su yerba proceden de Brasil, de árboles de los estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande Do Sul, que crecen en bosques nativos. Sin embargo, más de la mitad de sus envases se producen en Argentina, más precisamente en una planta ubicada en la ciudad misionera de Leandro N. Alem.

Según destacan en la compañía, es "100% natural, sin agregados artificiales de conservantes ni otros productos químicos". En cuanto a las características de su sabor, la sommelier de mate Karla Johan destaca un detalle fundamental de las yerbas uruguayas en general: "La yerba mate que se elabora en Uruguay tiene solamente hojas y polvo, sin palos; esto genera sabores más intensos, con cuerpo y estructura, lo que permite mateadas más largas".