¿Cuántas figuritas tiene el álbum del Mundial 2026 y cuánta plata cuesta completarlo?

Grandes y chicos ya se desviven por un clásico: el álbum oficial del Mundial 2026 . ¿Cuántas figuritas incluye y cuánto cuesta completar esta edición histórica?

Cuando la FIFA resolvió que, por primera vez en la historia, el Mundial 2026 contaría con 48 selecciones, más de un coleccionista de figuritas se hizo la pregunta: ¿cómo será el álbum oficial del Mundial ? ¿Cuántas figuritas incluirá? ¿Cuánto costará completarlo?

En la Argentina, la empresa Panini -que posee los derechos para publicar los cromos de la Copa del Mundo - aún no comunicó oficialmente la fecha de lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 . Sin embargo, entre los amantes del hobby ya corre un fuerte rumor: este sale a la venta el 27 de abril de 2026. ¿Cómo será?

La fecha de lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 sería el 27 de abril de 2026.

Histórico álbum de figuritas del Mundial 2026: cuántas figuritas tiene y cuánto cuesta completarlo

Si bien Panini Argentina aún no lo confirmó oficialmente, el álbum del Mundial 2026 incluirá 980 figuritas y el costo base aproximado para completarlo rondará los 400 mil pesos.

Según trascendió, el álbum del Mundial 2026 contendrá 112 páginas, en las que se distribuirán los 48 equipos que intervendrán en la Copa del Mundo que por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. A su vez, se supo que cada uno de los equipos tendrá dos páginas en el álbum, que incluirán 20 stickers en total por selección: 18 retratos de futbolistas, 1 sticker grupal y 1 escudo oficial en material especial.

Asimismo, se supo que cada sobre de figuritas -contendrían 7 cromos cada uno- costaría aproximadamente 1.500 pesos. Además, el álbum del Mundial 2026 presentará un insert con figuritas extra: 20 stickers extra únicos de jugadores en acción en 4 variantes de color.

Así, el costo base para completar el álbum del Mundial 2026 se ubicaría en torno a los 400 mil pesos, siempre y cuándo se puedan intercambiar las figuritas repetidas. Si sólo se comprasen sobres, el costo total hasta podría duplicarse -e incluso hasta con ese dinero tampoco podría llegar a llenarse el álbum-.

Otro dato: aparte de las páginas dedicadas a cada una de las 48 selecciones, el álbum del Mundial 2026 presentará páginas especiales sobre:

Estadios.

Calendario de partidos.

Historia de la Copa Mundial de la FIFA.

de la FIFA. Camino a la Copa Mundial de la FIFA.

de la FIFA. Récords.

Cabe recordar que el álbum del Mundial 2026 recién pudo concluirse definitivamente luego del 31 de marzo de 2026, fecha en la que se conocieron los nombres de los últimos equipos clasificados a la Copa del Mundo: Suecia; Turquía; República Checa; Bosnia y Herzegovina; República Democrática del Congo e Irak.

ARGENTINA QATAR PORTADA El álbum del Mundial 2026 incluirá 980 figuritas y el costo base aproximado para completarlo rondará los 400 mil pesos.

Álbum del Mundial 2026: figuritas de la Selección Argentina

En los últimos días, se filtraron los nombres de las figuritas de la Selección Argentina que estarían incluidas en el álbum del Mundial 2026. Según se supo, los 18 futbolistas de la Albiceleste serían los siguientes: