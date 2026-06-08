Argentina juega su último amistoso antes del Mundial 2026: hora, formaciones y TV

El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Islandia en la previa del certamen que comenzará el jueves.

La Selección argentina se medirá este martes ante su par de Islandia , en lo que será su último encuentro amistoso previo al Mundial 2026.

El partido, programado para las 22 horas (hora de Argentina), tendrá lugar en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama, y podrá ser visto a través de las señales de TyC Sports y Telefe.

El conjunto argentino llega a este compromiso tras haber derrotado por 2-0 a Honduras, en un desempeño aceptable y sin mayores contratiempos frente a un rival de menor jerarquía. Los tantos fueron convertidos por L autaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

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La principal incógnita de cara a este encuentro gira en torno a la posible participación de Lionel Messi, quien el pasado sábado no sumó minutos ante el combinado centroamericano. Esta decisión respondió a la necesidad de resguardarlo tras la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con el Inter Miami de Estados Unidos.

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En cuanto al esquema defensivo, todo indica que se mantendrá gran parte de la estructura habitual. Nicolás Tagliafico se perfila como lateral izquierdo, mientras que Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez ocuparían la zaga central. La única duda reside en quién desempeñará la función de lateral derecho, si Agustín Giay o Nicolás Capaldo.

Ese puesto está en veremos para el Mundial también, ya que es una incógnita si Gonzalo Montiel llegará en condiciones para el certamen. Tanto Giay como Capaldo tienen serias chances de meterse en la lista de 26 por algún lesionado.

Asimismo, Gerónimo Rulli reemplazaría a Juan Musso bajo los tres palos.

El único antecedente entre ambas selecciones data del Mundial 2018 y finalizó con un empate 1-1, en un encuentro en el que Messi concentró las críticas tras desperdiciar un lanzamiento penal en el segundo tiempo.

Este será el último amistoso de la Selección argentina antes de su debut en la Copa del Mundo de 2026, previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

La previa

Amistoso internacional

Argentina - Islandia

Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: a confirmar

Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.