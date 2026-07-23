Antonela Roccuzzo opinó fuerte sobre la campaña anti-Argentina: "Llega a venir uno...".

La esposa de Lionel Messi se expresó a su manera en medio de la ola de odio hacia la Argentina en redes sociales.

Los días posteriores a la final del Mundial 2026 , dónde la Argentina cayó por 1 a 0 contra España , estuvieron marcados por una mezcla de emociones. Mientras la Selección recibió el reconocimiento de buena parte del mundo por el torneo que realizó hasta llegar al octavo partido, también comenzaron a multiplicarse comentarios y cuestionamientos desde el exterior que rápidamente se hicieron eco en las redes sociales.

En ese escenario de fuerte exposición, Antonela Roccuzzo , esposa del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi , volvió a utilizar sus redes sociales para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una defensa a la Argentina.

Sin agregar palabras propias, Antonela Roccuzzo compartió en sus historias de Instagram una reflexión publicada originalmente por la periodista Connie Ansaldi , un gesto que rápidamente se viralizó entre sus más de 40 millones de seguidores. La publicación elegida por la rosarina hacía referencia al fuerte sentido de pertenencia que suele despertar la Argentina cuando recibe cuestionamientos desde afuera.

"Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado", escribió Connie Ansaldi en su mensaje. La periodista cerró su reflexión con otra frase que también fue compartida por la esposa del capitán de la Selección: "Orgullosa de ser argentina".

Aunque Antonela no realizó comentarios adicionales, el reposteo fue interpretado por miles de usuarios como una forma de expresar su respaldo al país en medio del clima de odio que se instaló tras la derrota en la final del Mundial y de las críticas que surgieron desde distintos sectores desde el exterior. Hasta este nuevo reposteo, Antonela solo se había expresado una vez desde que terminó el Mundial. Lo hizo para acompañar a Lionel Messi, horas después de que el capitán compartiera su propio mensaje tras la caída frente a España.

La última vez que se había expresado Antonela Roccuzzo

Junto a dos imágenes tomadas durante la Copa del Mundo, Antonela Roccuzzo le había dedicado un extenso texto cargado de admiración. "Siempre vas a ser el mejor @leomessi", escribió al comienzo de su publicación. Luego destacó la fortaleza del capitán argentino frente a la adversidad: "No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único".

También remarcó el legado que, según ella, Messi deja dentro y fuera de la cancha: "Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas".

Y concluyó con una declaración de amor que conmovió a millones de personas: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".