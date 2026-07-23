"Chau pelo duro": Marta Fort mostró cómo quedó después del tratamiento capilar que se hizo.

Marta Fort , hija del recordado Ricardo y que hoy en día es toda una influencer en las redes sociales, compartió con sus seguidores de Instagram el resultado del tratamiento capilar al que se sometió después de recibir comentarios sobre el estado de su pelo.

La también modelo mostró el cambio en un video que publicó desde Miami , donde todavía disfruta de unos días de descanso tras la cobertura del Mundial 2026 dónde estuvo alentando a la Selección Argentina .

En la grabación se la ve a Marta Fort con el cabello largo y rubio, recién peinado, mientras sonríe a cámara antes de comer. “Chau pelo duro”, expresó ella junto a la mención del estilista que estuvo a cargo del tratamiento. La influencer también explicó por qué decidió hacerse ese cambio. “Después de un mes de quilombo cubriendo el Mundial”, detalló en referencia a las intensas semanas que pasó en Estados Unidos siguiendo de cerca a la Selección.

El posteo llamó la atención porque en las últimas semanas la hija de Ricardo Fort había recibido comentarios sobre el aspecto de su cabello. Lejos de entrar en polémicas, decidió mostrar el resultado del tratamiento y compartir con naturalidad el cambio con sus seguidores. Tal como mostró, después de pasar por la peluquería, la joven influencer aprovechó para darse un gusto en uno de sus lugares de comida favoritos de Miami. “Obvio para cenar la entraña de Diner”, escribió ella.

La nueva novia de Felipe Fort

Felipe Fort, el otro hijo del recordado Ricardo, causó sorpresa en sus redes sociales al compartir un álbum de fotos con el que presentó a su nueva novia, después de estar varios meses soltero. El posteo no solo llamó la atención por las románticas imágenes, sino también por el comentario que le dejó su hermana, Marta Fort, quien aseguró que se enteró de la relación al mismo tiempo que el resto de los usuarios de la red social.

Después de un mes sin publicar contenido nuevo en su feed de Instagram, Felipe reapareció con un carrusel de fotos de sus vacaciones en España. La primera imagen lo muestra abrazado a su nueva novia, que sostiene un enorme ramo de rosas rojas. El hijo de Ricardo Fort también compartió un video en el que se los ve caminando de la mano mientras recorren una ruta en auto. Además, incluyó distintas postales de los días que pasaron juntos disfrutando del verano europeo.

Pero el momento que más repercusión generó llegó con Marta Fort que dejó en claro que desconocía el romance de su hermano y le hizo un reproche que no pasó inadvertido. “Me enteré igual que ustedes”, escribió la influencer, dando a entender que supo de la relación a través de las redes sociales y no porque Felipe se lo hubiera contado en privado.

De esta manera, y a través de sus redes sociales, y en conexión con su audiencia, los hermanitos Fort comparten las novedades de su día a día.