Todos los detalles del curso de Wanda Nara: "Para que puedan hacer todo sin depender de nadie".

Tras años vendiendose como una de las empresarias más exitosas de la Argentina , Wanda Nara lanzó un curso para que sus seguidoras aprendan a convertir su propio nombre en su mejor negocio. En sus historias de Instagram , la conductora reveló que por fin podía darle luz a este proyecto que llevaba años formando y que muchas personas le habían pedido.

“Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres, herramientas para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”, contó Wanda .

En ese sentido, Wanda Nara explicó que no solo dirá cómo hacerlo, sino que entregará el método que la llevó a ella a ser quien es hoy, con experiencias tanto exitosas como fallidas que atravesó a lo largo de los años. “Para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida, como decimos siempre con mi hermana, porque no dependemos de nadie y para eso tenes que creer en vos misma. Creer que todo lo que soñás, lo podés lograr y de eso vivir”, añadió la empresaria.

La página web de la Academia Wanda comienza con la frase: “Elegirme fue mi mejor negocio. El método que usé para convertir mi nombre en mi activo más rentable. Ahora te lo enseño a vos. ¿Estás lista?”. Y añade: “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie. No te voy a mostrar una fórmula. Te voy a dar la mía”.

Pasé años construyendo una vida pública. Lo que nadie vio fue el trabajo silencioso de elegirme, una y otra vez, cuando lo más fácil hubiese sido desaparecer”, sostiene, además de definir al curso como “esa conversación que nadie me dio cuando necesité”. La capacitación está compuesta por diez módulos narrados por la propia Wanda, con actividades online, una comunidad privada de alumnas y acceso de por vida al contenido.

Según detalla la plataforma, no se trata de un curso para mirar pasivamente, sino para poner en práctica cada aprendizaje mediante ejercicios y material de trabajo descargable. “¿Cansada de comprar cursos de veinte horas que nunca terminás? Este es lo contrario. Lecciones directas, al grano, que hacés a tu ritmo”, promete la propuesta.

El costo de la inscripción

También remarca que cada módulo incluye worksheets para aplicar los conceptos y audios personales de Wanda, grabados “sin guión, sin producción, sin cámara”, en los que comparte cómo trasladar esas enseñanzas a la vida cotidiana. El recorrido está dividido en tres grandes etapas. La primera, Tu mentalidad, aborda temas como confiar en uno mismo, tomar decisiones difíciles, transformar problemas en oportunidades y valorar “el esfuerzo que nadie ve”. La segunda parte, Tu marca, se enfoca en la construcción de una marca personal, la posibilidad de generar ingresos con la propia imagen y la importancia de escuchar a la comunidad para desarrollar nuevos proyectos.

Por último, Tu expansión propone herramientas para rodearse de personas que potencien el crecimiento, “pensar en grande sin pedir permiso” y dejar de seguir tendencias para convertirse en quien las crea. Además de los diez módulos principales, el curso incluye tres contenidos extra dedicados al manejo de redes sociales, las estrategias para vender sin que resulte forzado y la forma de enfrentar críticas, haters y la exposición pública.

Quienes completen la capacitación y aprueben una evaluación final recibirán un diploma con su nombre, además de un cuaderno de trabajo descargable con plantillas y ejercicios. El acceso al material será de por vida y podrá realizarse al ritmo de cada alumna. El curso tiene un valor de 100.000 pesos para Argentina, mientras que para el resto del mundo cuesta 67 dólares, en un único pago.