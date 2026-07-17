El pantalón de Antonela Roccuzzo en el último partido que ya es tendencia

Tras una nueva clasificación a la final de Argentina, el look de Antonela Roccuzzo se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes de la moda argentina. Durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la esposa de Lionel Messi no solo acompañó a la Selección desde el palco, sino que también captó todas las miradas con un look que ya comienza a instalarse como una de las grandes tendencias de la temporada.

Mientras la Scaloneta conseguía una nueva clasificación a la final, el look de la empresaria rosarina se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Su elección combinó comodidad, sofisticación y un marcado espíritu futbolero, una fórmula que viene consolidando en cada una de sus apariciones públicas.

Para vivir una jornada cargada de emociones, Antonela apostó por un pantalón sastrero blanco de corte amplio, una prenda que refleja el protagonismo que la sastrería relajada viene ganando en las colecciones de 2026 . El diseño elegido se caracteriza por una caída fluida, líneas rectas y una silueta holgada que prioriza el confort sin resignar elegancia. A diferencia de los modelos ajustados que dominaron temporadas anteriores, este tipo de pantalón propone una imagen más moderna y adaptable a distintas ocasiones.

Otro de los detalles que llamó la atención fue el tiro alto de la prenda, que permitió equilibrar el conjunto con la camiseta oficial de la Selección argentina, utilizada en formato crop top. Esta combinación logró un efecto estilizado y reforzó una tendencia que mezcla prendas deportivas con piezas clásicas del guardarropa. El color blanco también ocupó un lugar central en la propuesta. Además de aportar luminosidad al outfit, resaltó los colores celeste y blanco de la camiseta argentina y volvió a posicionarse como uno de los tonos protagonistas de la temporada.

La sastrería cómoda gana terreno en la moda urbana

La elección de Antonela Roccuzzo también refleja un cambio que viene consolidándose en la industria de la moda. Cada vez más, los pantalones de sastrería reemplazan a los jeans en situaciones informales gracias a diseños que combinan estructura y comodidad.

Los modelos de corte ancho en sus piernas permiten una mejor circulación del aire y mayor libertad de movimiento, mientras que las pinzas y el tiro alto mantienen una imagen elegante y prolija. Esa versatilidad explica por qué este tipo de prendas se convirtió en uno de los básicos más buscados del vestidor urbano. Para completar el estilismo, la rosarina eligió zapatillas completamente blancas, reforzando otra de las tendencias más fuertes de este año: combinar calzado deportivo con prendas de vestir para lograr un look funcional y sofisticado al mismo tiempo.

Un look que combina elegancia y espíritu futbolero

El conjunto se completó con el cabello suelto y un maquillaje natural, una elección que acompañó la estética relajada del outfit sin perder refinamiento. La propuesta confirma que la moda deportiva ya no se limita a la ropa técnica y que es posible adaptar piezas clásicas para eventos como un partido de fútbol de máxima importancia.

Una vez más, Antonela Roccuzzo logró transformar una aparición en la tribuna en una fuente de inspiración para miles de seguidores. Su look en la semifinal del Mundial 2026 volvió a combinar las tendencias internacionales con un estilo personal que privilegia la comodidad, la elegancia y la versatilidad, consolidándola como una de las figuras con mayor influencia en el universo de la moda.