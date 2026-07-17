La China Suárez le habría prohibido a Mauro Icardi ir a jugar a estos dos países: no quiere saber nada

La modelo tendría la decisión tomada de no ir a dos países en los cuales habría clubes interesados en contratar a su pareja. Cuáles son los destinos.

Mauro Icardi deberá buscar un nuevo club si quiere continuar con su carrera deportiva con la que ha conseguido quedar en la historia grande de clubes como el Inter de Milán por su característica goleadora, debido a que ya no tiene lugar en el Galatasaray de Turquía. El club anunció su salida del club y ahora inició una danza de nombres sobre los clubes que estarían interesados en hacerse de sus servicios.

Para definir a dónde será su nuevo paso en la vida tendrá que evaluar distintos puntos, principalmente la comodidad de su familia que conforma con la China Suárez . Y ahí habría un punto central: según contó el periodista de espectáculos Gustavo Méndez , la artista tiene claro que hay países en los que no quiere ir a vivir y por lo que condicionaría la elección del futbolista. Obviamente, será una decisión consensuada.

Según trascendió clubes de México , Brasil , Emiratos Árabes y Arabia Saudita estarían interesados en contratar al jugador que todavía está en vigencia, a pesar de el complejo contexto con el que vive cotidianamente donde la guerras matrimoniales y mediáticas continúan.

De qué trabaja el padre de Mauro Icardi en Rosario mientras él está en Japón con la China Suárez.

El periodista Méndez explicó en su programa, La Posta del Espectáculo, que la China Suárez no tiene el deseo de vivir en ninguno de los dos últimos destinos mencionados. "No quiere aceptar ningún país árabe por María Eugenia la China Suárez Riveiro, ni por sus hijos, por cómo viven las mujeres en esos países", soltó.

"Quiere resguardar a su pareja, su bienestar y el de sus hijos", dijo el periodista. Por el momento, aunque no hay información confirmada, el destino ideal sería Brasil. Esta decisión sobre los lugares a los que no quiere ir podría ser motivada por la guerra en Medio Oriente de la que fueron foco países de estas características.

Qué beneficio obtuvo Wanda Nara con la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

La situación de Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que trasciende lo deportivo y podría tener impacto en el extenso conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara. Este miércoles, el Galatasaray anunció oficialmente la salida del delantero argentino tras la finalización de su contrato, una decisión que lo convierte en jugador libre y abre un nuevo escenario tanto para su carrera como para la disputa legal con su expareja.

La noticia fue comunicada por el club turco a través de sus redes sociales, donde despidió al futbolista luego de concluir su vínculo contractual. Mientras Icardi analiza cuál será su próximo destino profesional, comenzaron a surgir versiones sobre las consecuencias que este cambio podría tener en la causa por la restitución internacional de sus hijas.

La salida de Galatasaray y el posible impacto en la causa con Wanda Nara

Desde hace más de dos años, Mauro Icardi y Wanda Nara mantienen un enfrentamiento judicial con procesos abiertos tanto en Argentina como en Turquía. El delantero reclama la restitución internacional de sus hijas y sostiene que la empresaria las trasladó fuera del país turco sin su autorización. Del otro lado, Wanda también atravesó distintas resoluciones judiciales vinculadas a la posibilidad de viajar con las menores. En los últimos días, esa situación tuvo un cambio luego de que Icardi autorizara que sus hijas viajaran junto a su madre a Europa. Durante ese recorrido visitaron ciudades como París y Milán, un viaje que también estuvo rodeado de repercusiones mediáticas.

Qué dijo la periodista Naiara Vecchio sobre el beneficio para Wanda Nara

Tras conocerse la desvinculación de Icardi del Galatasaray, la periodista Naiara Vecchio explicó en sus redes sociales cuál podría ser una de las consecuencias legales derivadas de este nuevo escenario: “Galatasaray anunció la salida de Mauro Icardi. Si el jugador no trabaja y vive en Turquía, se cae el pedido de restitución internacional en dicho país”. Según esa interpretación, la salida del club modificaría uno de los argumentos que sustentaban el reclamo presentado en Turquía, lo que representaría un alivio para Wanda Nara en uno de los frentes judiciales más complejos que enfrenta desde hace tiempo.

Galatasaray anunció la salida de Mauro Icardi. Si el jugador no trabaja y vive en Turquía, se cae el pedido de restitución internacional en dicho país. #mauroicardi #icardi #galatasaray pic.twitter.com/kH6ZdEwhcP — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) July 15, 2026

El contrato de Mauro Icardi con el Galatasaray finalizó el 30 de junio. De acuerdo con la información difundida, su representante, Elio Pino, mantuvo conversaciones con la dirigencia del club hasta último momento para intentar renovar el vínculo. La propuesta contemplaba una extensión por una temporada más, aunque también incluía una reducción cercana al 40% en el salario del delantero. Finalmente, las partes no alcanzaron un acuerdo y el futbolista quedó oficialmente desvinculado. Ahora, el atacante deberá buscar una nueva institución para continuar su carrera, aunque el panorama aparece complejo debido a que varios mercados de pases ya cerraron sus períodos de incorporaciones.

Vuelven a resonar las declaraciones de Mauro Icardi sobre Turquía

La salida de Icardi del fútbol turco también volvió a poner sobre la mesa unas declaraciones que Wanda Nara había realizado semanas atrás durante su participación en SQP, donde habló sobre la relación del delantero con el país y con el club: “Si yo les muestro a todos ustedes los chats que tengo de Mauro... La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato a Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mie..., con gente de mie... Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor. A él no le gusta Turquía. No le gusta el equipo, no le gusta la liga, no le gustan los turcos”, expresó la conductora.