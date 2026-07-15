En medio del furor por el Mundial 2026 , se conocen detalles de la vida familiar de los futbolistas de la Selección.

De qué se trata el negocio que tiene la esposa del Dibu Martínez hace más de 10 años.

Las mujeres que acompañan a los futbolistas de la Selección Argentina que se encuentran disputando el Mundial 2026 también se convirtieron en protagonistas y generan curiosidad entre los fanáticos, que buscan conocer más sobre sus vidas, sus familias y sus profesiones. Una de ellas es Mandinha Martínez , la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez , quien mantiene un perfil bajo mientras acompaña al arquero de la Scaloneta en cada etapa de su carrera.

Al igual que otras parejas de los integrantes de la Scaloneta, Mandinha construyó su propio camino profesional y logró destacarse por su trabajo. La inglesa es emprendedora y diseñadora de interiores, y está al frente de una reconocida firma especializada en la creación de espacios infantiles exclusivos.

En 2014, Mandinha lanzó Mi Sueños Kids, una empresa dedicada al diseño integral de habitaciones y salas de juego para niños. Desde Londres, donde la familia residió durante varios años por la carrera del Dibu en el fútbol inglés, la marca creció hasta convertirse en un proyecto destacado dentro del rubro, combinando diseño, funcionalidad y seguridad.

A través de su emprendimiento, la esposa del arquero argentino desarrolla proyectos personalizados que incluyen mobiliario, decoración y distintos productos pensados para acompañar las diferentes etapas del crecimiento infantil. Su propuesta apuesta por un estilo de lujo discreto, con espacios elegantes, cómodos y adaptados a las necesidades de cada familia.

Además de liderar su empresa, Mandinha comparte en redes sociales algunos detalles de su trabajo y momentos de su vida familiar junto a Emiliano Martínez y sus hijos. Si bien suele mantenerse alejada de la exposición mediática, su proyecto logró reconocimiento entre quienes buscan crear ambientes únicos y funcionales para los más chicos.

Con más de diez años al frente de Mi Sueños Kids, Mandinha Martínez logró consolidarse como empresaria y diseñadora de interiores con una identidad propia, demostrando que su historia va mucho más allá de ser la esposa de uno de los grandes referentes de la Selección Argentina.

El papá de Rodrigo De Paul habló de la boda con Tini Stoessel

Roberto, el papá de Rodrigo De Paul, se animó a contar detalles de cómo viven el proceso de la Selección Argentina en el Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos. "Estoy nervioso, pero confiado", dijo y luego agregó: "Ya vivimos la epopeya de 2022, cuando salimos campeones del mundo, y ahora vamos por más".

Más allá de cómo lo vive él internamente, contó cuáles son las sensaciones de la cantante: "Tini la pasa como todos nosotros. Ella es la fanática número uno de Rodri. Tiene mucha ansiedad y nerviosismo. Siempre se sienta a un costado y alienta".

Después de hablar de fútbol, la charla giró en torno al casamiento con el que había coqueteado la pareja a fines de 2026. Un periodista le consultó sobre los preparativos, pero afirmó que no tiene detalles del evento: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a encargar".