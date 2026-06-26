"La sirena": el curioso apodo que le pusieron los jugadores de la Selección Argentina al Dibu Martínez en la concentración

El arquero es uno de los más activos en las redes sociales y sus compañeros no le perdonaron un hilarante posteo.

El Dibu Martínez volvió a convertirse en protagonista en la concentración de la Selección Argentina , aunque esta vez lejos de los guantes y del arco. El arquero campeón del mundo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de los entrenamientos del equipo en pleno Mundial 2026 y despertó las bromas de sus compañeros por una escena muy particular.

“Seguimos mejorando” , escribió el marplatense al publicar fotos de las prácticas que realiza junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni. Entre las imágenes aparecieron ejercicios en el campo de juego, trabajos físicos en el gimnasio y una postal que llamó especialmente la atención: el guardameta nadando en una pileta como parte de su rutina de recuperación.

La imagen no tardó en generar repercusiones dentro del propio plantel argentino. El primero en reaccionar fue Lisandro Martínez , uno de sus amigos más cercanos dentro de la selección, quien aprovechó la ocasión para dejarle un comentario cargado de humor. “La Sirena Martínez” , escribió el defensor del Manchester United, provocando una catarata de respuestas y emojis de risa entre los seguidores.

La ocurrencia de Licha rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la Scaloneta, que celebraron el buen clima que reina en el grupo. El comentario también motivó la participación de otro compañero de selección. Lautaro Martínez se sumó a la broma y preguntó de manera irónica: “¿Fuiste a natación?”, continuando con el tono distendido que caracteriza a varios de los intercambios entre los campeones del mundo.

Dibu-Licha

La relación entre el golero y el central ex Defensa y Justicia viene construyéndose desde hace años. Además de compartir la camiseta albiceleste, ambos se enfrentan regularmente en la Premier League y mantienen una amistad que suele reflejarse tanto dentro como fuera de las canchas. Esa confianza quedó nuevamente en evidencia con el intercambio que protagonizaron en las redes sociales.

No es la primera vez que ambos muestran complicidad durante la actual Copa del Mundo. En la previa del torneo viajaron juntos hacia Estados Unidos y una fotografía publicada por Lisandro llamó la atención de los hinchas por un detalle inquietante: la mano derecha del arquero aparecía vendada debido a una lesión que había encendido algunas alarmas.

En aquel momento existía incertidumbre respecto de la presencia del marplatense en el debut mundialista. La molestia física incluso lo había dejado fuera de algunos amistosos preparatorios. Sin embargo, el ex Getafe logró recuperarse a tiempo y llegó en óptimas condiciones al certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El Dibu Martínez, de la lesión a querer jugar ante Jordania

Su rendimiento terminó despejando cualquier duda. Argentina ganó sus dos primeros encuentros, venciendo 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurar la clasificación a los 16avos de final y quedarse con el primer puesto del Grupo J. Además, el equipo mantiene la valla invicta en la competencia.

Martínez fue una pieza clave en ese sólido comienzo. Más allá de no haber tenido intervenciones espectaculares, transmitió la seguridad habitual que lo convirtió en uno de los referentes del ciclo del pujatense. Su liderazgo y personalidad continúan siendo aspectos fundamentales dentro de un plantel que busca defender el título conseguido en Qatar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasDepor/status/2070602418744664191&partner=&hide_thread=false “Nutricionista”



Por el desesperado pedido del Dibu Martínez en busca de un nutricionista mientras muestra un rico y abundante asado: “Hay nutrí acá?”pic.twitter.com/G3yzVlmBcA — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 26, 2026

Mientras el equipo aguarda conocer a su rival en la próxima ronda, la selección cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania. Con la clasificación ya asegurada, el cuerpo técnico analiza posibles variantes para ese encuentro. Entretanto, las bromas entre compañeros y las publicaciones del Dibu siguen mostrando que el buen ánimo también juega su partido dentro de la concentración albiceleste.