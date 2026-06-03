El gigante del Europa que quiere al Dibu Martínez después del Mundial 2026.

Tras consagrarse campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa , el Dibu Martínez vuelve a estar en la mira de un gigante del fútbol europeo y podría tener un nuevo destino de cara a la temporada 2026-2027.

En ese sentido, la directiva de la Juventus ha dado un paso clave en el mercado de pases al iniciar gestiones formales con el objetivo de fichar a Emiliano Martínez, quién disputará el Mundial 2026 con la Selección Argentina . El interés de la entidad italiana, revelado inicialmente por Sky Sport, representa un movimiento estratégico para sumar a uno de los porteros más destacados del fútbol internacional, en un contexto de cambios definidos por la llegada de Luciano Spalletti al banco turinés.

Según dicho medio, la dirigencia de la Vecchia Signora ha decidido avanzar con fuerza en la búsqueda de un guardameta con experiencia y mentalidad ganadora, luego de una irregular temporada de Michele Di Gregorio. En esa línea, Dibu Martínez aparece como el nombre elegido para asumir la titularidad, respaldado por su rendimiento en la Premier League y su papel protagónico en la conquista de la Europa League con el Aston Villa.

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“La Juve quiere resolver definitivamente la cuestión del arco y confiarle el puesto a un número uno de gran experiencia, personalidad y mentalidad ganadora. Dibu Martínez es la novedad: el portero de Aston Villa y la Selección Argentina es, por sí mismo, un ganador, como demuestran las siete finales jugadas y ganadas en distintas competiciones”, detalló Sky Sport en su reporte inicial. Además, el medio italiano subrayó que la Vecchia Signora planea iniciar contactos formales con Aston Villa en los próximos días para analizar la viabilidad económica de la operación, aunque advirtió que los costos son elevados.

Las opciones de la Juventus

Corriere dello Sport profundizó en el escenario actual del mercado y explicó que la primera opción de la Juventus para el arco era Alisson Becker, de Liverpool, con quien incluso había alcanzado un principio de acuerdo contractual por tres años y alrededor de cinco millones de euros por temporada. La negativa del club inglés, tras la salida de varias figuras y el cambio de entrenador, forzó a la dirigencia de Turín a buscar alternativas. En ese contexto, el nombre de Emiliano Martínez ganó fuerza, ya que su perfil cumple con los requisitos de Spalletti: personalidad, liderazgo y solvencia comprobada en instancias decisivas.

El arquero argentino, de 33 años, tiene contrato vigente con Aston Villa hasta 2029 y una valoración importante dentro del mercado. A esa cifra se suman los tres años restantes de contrato a razón de seis millones de euros por temporada, lo que convierte la operación en una apuesta significativa para la economía de la Juventus. No obstante, la directiva considera que la llegada de un referente como Dibu Martínez podría blindar el arco por varias temporadas y aportar el carácter que faltó en el último tramo de la Serie A.

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Tuttosport recordó que el interés por el arquero argentino no es nuevo. El club ya había iniciado conversaciones a fines del invierno europeo, pero la posibilidad de incorporar a Alisson postergó la negociación. Ahora, con la puerta cerrada en Liverpool, Juventus reactivó los contactos con el representante de Martínez, Gustavo Goni, durante la última semana. El medio italiano subrayó que el arquero campeón del mundo tiene interés en iniciar una nueva etapa fuera de Inglaterra, después de haber concretado el objetivo de conquistar un título europeo y lograr el cuarto puesto en la Premier League.