Dibu Martínez: "La mano me duele todos los días"

La conferencia de prensa de Dibu Martínez , en la previa de la final del Mundial 2026 , dejó varias frases importantes. El arquero de la selección respondió preguntas de los periodistas, a dos días del partido decisivo frente a España . Se disputará el próximo domingo en Nueva York.

"Estoy disfrutando este Mundial, mucho más que el pasado. Mi toma de decisiones son mejores, estoy mejor con los pies. Estoy eternamente agradecido al pueblo argentino y a mis compañeros. El domingo saldré sonriendo a la cancha", comenzó diciendo el marplatense.

El arquero llegó al Mundial con una lesión importante en una de sus manos. "Me duele todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, todos los especialistas de manos que yo consulté me decían que me tenía que operar, sino no podía jugar. En toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo. Me afecta muchísimo porque soy alguien que le encanta entrenar. Pero hoy en día ya no pienso. A partir de octavos ya entrené normal y me siento muchísimo mejor", confesó el Dibu.

“TODAVÍA ME DUELE TODOS LOS DÍAS” El Dibu Martínez sobre su lesión en la mano y cómo lo llevó a lo largo de la Copa del Mundo.



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¿Cómo querés que recuerden a este equipo?

Acerca del legado que busca dejar este equipo, Dibu respondió: “Yo creo que más que cómo queremos que nos recuerden, lo importante es cómo nos sentimos identificados con la gente. Con la forma en que nos manejamos dentro de la cancha, con lo que significa ser argentino: hablar siempre en la cancha y nunca afuera. La verdad es que los chicos que están hoy en la Selección, desde que yo estoy, vienen de familias humildes, de padres trabajadores, como cualquier argentino que tiene que salir a trabajar todos los días. Incluyéndome a mí. Mi mamá y mi papá fueron trabajadores toda la vida. Por eso creo que esa unión, esa familia que formamos y todas las cosas que tenemos en común hicieron que este grupo creciera año tras año. Y, obviamente, después de ganar títulos, la gente nos fue conociendo cada vez más. Quiero que nos recuerden como cualquier argentino: trabajadores, que nunca nos damos por vencidos y que, aunque las cosas cuesten, siempre salimos adelante. Como lo estamos demostrando en este Mundial”.