Marley cumplió su promesa: cómo es su nuevo look inspirado en el Dibu Martínez

El conductor de Telefe mostró su cambio de look tras la victoria de Argentina ante Inglaterra que sentenció el pase a la final del Mundial 2026.

El "elijo creer" y las promesas abundan cada vez que se disputa un Mundial. Esta vez, el certamen ecuménico que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, tampoco es la excepción y distintas personas hicieron sus promesas por cada victoria de la Selección argentina , que sigue deleitando al público del territorio argentino con actuaciones como al conseguida en la victoria histórica ante Inglaterra .

Una de las figuras que sorprendió al cumplir una promesa hecha previo a la victoria de este miércoles en las semifinales fue Marley , el conductor televisivo de la señal Telefe . Es que luego de haber conseguir el pase a la final del Mundial 2026, el conductor fue acompañado por Victoria Xipolitakis a convertir en realidad lo prometido.

Durante la transmisión de su programa Por el Mundo, compartió el momento exacto en el que asistió a una peluquería para pintarse la bandera argentina en su cabeza, al estilo Dibu Martínez en lo mundiales de Qatar 2022 y el actual. La peluquera del lugar le cortó el pelo para que Xipolitakis sea la encargada de pintarle el pelo con la bandera argentina, con un producto que no es fijo.

Marley se animó al cambio y lució un corte muy especial en la previa de la final #PorElMundoMundial con Marley por Telefe pic.twitter.com/seirai6dhe — telefe (@telefe) July 16, 2026

El emocionante gesto de Dalma Maradona con un hincha en pleno viaje al Mundial 2026

En la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 que le dio el pase a la final al equipo que dirige Lionel Scaloni, Dalma Maradona protagonizó un momento cargado de emoción durante un vuelo rumbo a Estados Unidos.

Tras ser reconocida por un grupo de hinchas argentinos, la hija del Diez respondió con un cálido gesto que despertó el recuerdo de Diego Maradona y convirtió el viaje en una celebración inolvidable con cantos al astro futbolístico.

Cuando los pasajeros comenzaron a cantar por Diego Maradona, recordando su gran actuación en 1986 ante el mismo rival, Dalma se emocionó y decidió sorprender a los pasajeros.

Dalma Maradona sorprendió a los hinchas argentinos con un inolvidable gesto.

El emotivo gesto de Dalma Maradona en pleno vuelo

Para sorpresa de los fanáticos e invadida por la emoción y la gratitud, Dalma decidió devolver el amor con un contundente gesto: sortear una camiseta entre todos los presentes.

Fue entonces cuando uno de los pasajeros filmó el momento en que se anunciaba al ganador de la camiseta por un sorteo. “Pérez, te ganaste la camiseta del Diego, vamos. Felicitaciones”, expresó el hombre que la sostenía.

A su lado, Dalma no aguantó la emoción y se llevó las manos a la cara, con la intención de aguantar las lágrimas. Luego, todo el avión comenzó a cantar: “Olé, olé, olé, Diego, Diego, Diego”.

Diego Maradona siempre presente

Semanas atrás, Dalma volvió a recordar a su padre. Todo sucedió cuando Colin Farrell evocó su noche con Diego Maradona en Buenos Aires en el ciclo televisivo After Hours, conducido por James Corden. Allí, el invitado mencionó casi al pasar que esa velada también incluyó a “la hija de Diego”.

Ese detalle no pasó inadvertido para Dalma Maradona, que respondió desde sus historias de Instagram con una versión propia del encuentro que dejó en segundo plano al astro irlandés y convirtió la noche en una historia de amor no correspondido. “Muy linda la anécdota, pero presten atención cuando dice: ‘Estaba su hija’ (yooo). Técnicamente se acuerda de mí”, escribió Dalma sobre el video del actor.

Dalma no se limitó a esa primera reacción. Publicó las fotos de aquella noche de 2005 con leyendas que construyeron una narrativa paralela a la de Farrell: en una imagen grupal con su padre y el actor, escribió “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”. En otra, donde aparece sola junto a Farrell, la leyenda fue “Se re nota” y, debajo, “Muy in love with me”. La secuencia de publicaciones desató una avalancha de respuestas de sus seguidores que Dalma fue reposteando una a una, con sus propios comentarios.

El origen de todo fue el relato que Farrell ofreció en After Hours. El actor irlandés contó que en 2005, durante un rodaje en Uruguay de la película Miami Vice, una demora de una semana en la filmación le abrió una pausa imprevista. Su padre, Ayrman Farrell, estaba con él en el set —era la primera visita del hombre a un rodaje de su hijo— y la pausa se convirtió en una excusa perfecta para cruzar el Río de la Plata.

“Yo siempre quise ir a Buenos Aires por Diego Maradona, por el Mundial de México 86. Él era un dios para mí. Entonces le dije a mi padre: ‘¿Por qué no vamos a Buenos Aires y comemos un poco de carne?’”, relató el actor.

La noche arrancó con una cena en un restaurante y derivó en un boliche donde el encuentro con Maradona ocurrió de manera espontánea. Farrell describió el momento con precisión: estaba en un rincón cuando escuchó una conmoción en la entrada. “

Miré... ¡Nunca lo olvidaré! Había linternas y flashes, y alrededor de 15 o 20 personas en semicírculo que retrocedían hacia nosotros. Las luces se apagaron. No estoy bromeando. Se abrió un hueco y ahí estaba. Un genio poético de 1,65 metros”, describió sobre la aparición de Maradona.

Lo que siguió fue la secuencia que se volvió la postal más difundida de esa noche: una conversación, Farrell con la camiseta del Diez y el beso en la boca que recorrió la prensa internacional. “¡Qué noche! Una de las mejores noches de mi vida. Cuando conocés a tu héroe, a alguien que idolatrás como yo lo idolatraba, el género no importa”, bromeó el actor.