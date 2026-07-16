Charly García festejó el triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

El artista salió al balcón de su domicilio para celebrar con los hinchas la victoria de Argentina frente a Inglaterra. El video completo.

Las calles de Argentina se vistieron de celeste y blanco con una sociedad que disfrutó, y lo sigue haciendo, a más no poder la victoria histórica de la Selección ante Inglaterra para meterse en una nueva final (domingo 16 horas ante España) en la historia de los mundiales, donde intentará retener el título de 2022. No solo las calles de Neuquén explotaron de gente para celebrar la victoria sino que en distintos puntos mundo, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llenaron de personas que celebraron en puntos estratégicos.

Más allá de la típica visita al Obelisco en situaciones de estas características, la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, donde se encuentra un histórico shopping de la zona, se vieron plagadas de gente. Allí también vive el reconocido músico Charly García , quien escuchó el grito desaforado y cánticos sostenidos que generaron un clima mundialista en la zona.

Al ver la presencia de una multitud alentando por la victoria conseguida, el artista salió al balcón de su domicilio y arengó al público con su presencia. “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar”, se escuchaba desde las calles en un cántico dedicado para Lionel Messi cuando Charly se hacía presente en su balcón.

Todo quedó registrado en un video que publicó Rosario Ortega, hija de Palito, quien lo compartió en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Cabe recordar que contra Egipto también había visto el encuentro rodeado de gente y acompañando al seleccionado que no para de hacer historia a nivel mundial.

Charly desde su balcón viendo a la gente festejar en Esquina Charly García pic.twitter.com/vUQyiAiMnX — Mariano Cabrera (@MarianoCabrera) July 16, 2026

Valentina Cervantes contó que no vio el gol de Enzo Fernández ante Inglaterra: qué estaba haciendo

Enzo Fernández se vistió de héroe ante Inglaterra para empatar un encuentro de dientes apretados de la Selección argentina, que luego fue revertido por el equipo con un gol de Lautaro Martínez para lograr una victoria histórica y conseguir el pase a la final del Mundial 2026 donde ya tiene rival confirmado.

Así como los jugadores lo vivieron con pura emoción por lo que estaban viviendo, los familiares de los protagonistas que en su mayoría estaban en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, sufrieron como nunca el desenlace de un encuentro que marcó un episodio más en la historia del seleccionado. Tal era la emoción del circulo cercano de cada uno de los futbolistas que Valentina Cervantes, pareja de Enzo, tomó una decisión inesperada que llamó la atención.

Qué hizo Valentina durante el partido

Para calmar la emoción y el estado de nerviosismo, Valu decidió no ver el gol de su pareja con el que inició la remontada. En diálogo con diario Olé, reveló por qué: "No lo vi, cuando metió el gol Inglaterra me fui para adentro (los pasillos del estadio), vi todo lo que restó del partido adentro".

[AHORA] Pese a las críticas de blogs que la tildaron de inglesa en el medio del Mundial, así vivió el final del partido "Valu" Cervantes: la esposa de Enzo Fernández salió a rezar con toda su familia.



@TV_Publica https://t.co/vIFZJxsAN2 pic.twitter.com/4D2w5z7QyY — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 16, 2026

Y luego, añadió en su relato conmovedor: "Lloré, no se con quién me abracé, no las conozco, unas chicas que estaban igual que yo, muy nerviosas".