Marina Calabró liquidó a Florencia Peña por los rumores de un regreso a Luzu TV

La periodista habló en su programa radial en El Observador sobre la polémica y fue contundente con su postura. El duro relato.

El escándalo entre Florencia Peña , Nicolás Occhiato y Luzu TV sigue, pero con otra versión diferente a la que sostenía una demanda millonaria por parte de la actriz que cometió el error de exponer públicamente una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi en medio del Mundial 2026 . Ahora parecería que habría un acercamiento entre las partes para que vuelva al canal, según contó la propia protagonista.

Esta situación genera un sinfín de opiniones contrapuestas que hacen crecer el escándalo. Es que con los rumores se generan distintas preguntas sobre el cambio de posición de Peña , cómo impactaría en el canal el regreso de la actriz, entre otros aspectos que son analizados. En las últimas horas, la periodista Marina Calabró hizo un fuerte análisis sobre la situación.

En su programa radial en El Observador , la periodista habló de contradicciones de la artista en el cambio de postura durante el desenlace del escándalo. Su análisis comenzó cuando se hizo eco de las declaraciones públicas que hizo Marley, quien era su compañero en el programa El Show del Verano: " Marley nunca cruzó el cuerpo por nadie, Flor Peña siempre lo cruzó por él. Lo que digo es: si se iban a terminar arreglando para volver a Luzu , no hacía falta que Marley cruce el cuerpo por ella ".

"El hate va por otro carril y mucho por redes. Salir a visibilizar en la tele que la están hateando en redes no tiene sentido tampoco", dijo sobre la exposición mediática del escándalo. A su vez, se mostró casi en sintonía con las declaraciones del experimentado conductor: "A Marley le fueron a preguntar y dijo que era neutral. No está mal. Si Florencia vuelve a Luzu tenía razón Marley, si no vuelve estuvo mal. Tal vez no se entiende que estoy siendo irónica "

Uno de los principales cuestionamientos que hizo Marina fue cuando analizó la primera postura de dolor con el cambio de idea para retomar el vínculo laboral: "Me parece que Florencia Peña se desangró llorando y se desencajó para ir, darse vuelta y terminar negociando con Occhiato", dijo y luego agregó: "Si Occhiato te cag*, no vuelvas. Y si volvés, tanto no te cag*".

"SI TE CAGÓ, NO VUELVAS. SI VOLVÉS, TANTO NO TE CAGÓ"

Marina Calabró fue letal con Florencia Peña por su posible regreso al streaming tras su pelea con Nico Occhiato: "La vimos llorar y ahora vuelve a negociar".



#Calabro1079 con Marina Calabró, @GZaffora, @jeanlibares1 y… https://t.co/0V3AkqypG7 pic.twitter.com/osxhmzISFp — El Observador 107.9 (@Observador1079) July 14, 2026

Otras frases de Marina Calabró sobre Florencia Peña

" Si Florencia hubiera tenido la convicción de que Occhiato fue injusto y ella se comió todo el hate, no me parece digno que se dé vuelta y vuelva a Luzu. Entonces hizo bien Marley en no inmolarse por ella . Esa es mi humilde mirada ".

. Esa es mi humilde mirada ". "A Occhiato lo crucificaron por echar a Florencia Peña. La segunda vuelta de comunicación fue criticar que Occhiato actuó como un patrón de estancia, ¿y ahora Peña vuelve? O le generaron un daño que implica un resarcimiento de 500 mil dólares o se juntan a tomar un café y vuelve a Luzu mañana. Una de las dos cosas es mentira ".

". " Y esto es Peña, no es Occhiato . Occhiato está parado siempre en el mismo lugar. Te puede gustar o no, pero siempre se mantuvo en la posición de hablar "

. Occhiato está parado siempre en el mismo lugar. Te puede gustar o no, pero siempre se mantuvo en la posición de hablar " "¿Querés 500 mil dólares o volvés y aquí no ha pasado nada? Una de las dos cosas es mentira"

Una de las dos cosas es mentira" "Es un medio donde nadie sostiene ni sus propios enojos ni sus propias posiciones de dignidad. Los que vimos llorar a Florencia nos preguntamos cómo es que vuelve si Occhiato supuestamente la cagó ".

Sin filtros, qué dijo Florencia Peña sobre Nicolás Occhiato y Luzu

Tras el escándalo en Luzu, Florencia Peña reapareció en la escena pública y charló sobre el encuentro que mantuvo con Nicolás Occhiato y respondió si volverá al streaming junto a su amigo Marley.

“Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento. Necesitábamos los dos… yo estaba… uff”, dijo la actriz en una nota que dio para Sálvese Quién Pueda (América) respecto al enojo y a la angustia que vivió tras la fake news.

Respecto a las versiones sobre los 700 millones de pesos que habría exigido a modo de compensación económica, Flor reconoció que la intención de sus abogados fue evitar conflictos mayores y que nunca pidió esa cantidad de dinero.

“Mi intención, junto con Fer y con Juan, siempre fue acercar las partes”, explicó y luego aclaró que la charla se dio, pero aún no está definido si es para llegar a un arreglo económico o para volver al streaming junto a Marley.

El vínculo de Florencia Peña y Marley tras el escándalo

Peña fue clara al hablar de su vínculo con Marley, con quien mantiene una amistad de más de 25 años, y los rumores de distanciamiento.

“Siempre estuvo todo bien. Él no es como yo, es más reservado, más miedoso. Es alemán, maneja así, pero es un amigo muy cariñoso”, contó la actriz que reconoció que en ningún momento esperó que el conductor hiciera declaraciones públicas manifestando su apoyo.

“Yo me estaba yendo a hacer el programa con él y no pude ir, le ca… la grabación, tuvo que buscar otra invitada”, dijo sobre su viaje a Estados Unidos que canceló tras lo sucedido. De hecho, fue en ese momento que Telefe apostó por el viaje de Victoria Xipolitakis.

Sobre cómo transitó este último mes, Florencia afirmó que le sirvió para tener una conexión “conmigo misma” y que pese a todo lo sucedido en cuanto a exposición y críticas la alivió el mensaje que Celia, la mamá de Lionel Messi, le mandó.

“Lo más importante fue que ella me dejara ese mensaje hermoso. Después me dejó otro mensaje. Lo importante es que les pedí disculpas y ellos me disculparon”, cerró con la intención de reunirse en su viaje a Rosario.