Qué fue lo que más le dolió a Jorge Messi de la fake news sobre él.

La polémica por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi , el padre de Lionel , sigue generando repercusiones. Mientras Flor Peña pidió disculpas por haber replicado al aire una información incorrecta en su programa de Luzu TV , Pía Shaw reveló un dato inesperado sobre cómo atravesó la familia Messi este delicado episodio.

Todo ocurrió durante la última emisión del programa que conduce la actriz, cuando anunció en vivo el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi sin chequear previamente la información. Minutos después, al confirmar que se trataba de una fake news, Peña se retractó y pidió disculpas públicamente. Sin embargo, el impacto de la noticia ya había generado una fuerte conmoción, sobre todo en las redes sociales, y Nico Occhiato decidió tomar medidas internas tras el error.

A partir de lo sucedido, se multiplicaron las críticas, los análisis y las opiniones en los medios y en las redes. En ese contexto, Pía Shaw contó en A la Barbarossa que mantuvo contacto con el entorno más cercano de la familia Messi durante toda la tarde del jueves y reveló qué fue lo que realmente más afectó a Jorge Messi.

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“Eduardo Feinmann fue quien abrió la puerta porque Messi no fue”, explicó la periodista al recordar la información que trascendió meses atrás sobre el estado de salud del empresario. Luego, aseguró que esa exposición mediática le provocó mucho más dolor que la fake news sobre su muerte. “Yo quiero decirte que lo que dijo Eduardo le dolió mucho más a Jorge Messi que lo que pasó ayer”, afirmó.

Las consecuencias de la fake news

Según detalló Pía Shaw, la difusión pública de cuestiones vinculadas a su salud tuvo un fuerte impacto emocional en el padre del capitán de la Selección Argentina. “No sabés lo triste que lo puso que se sepa”, sostuvo. Además, la periodista explicó que la familia adoptó una postura comprensiva frente al error de Flor Peña. “La familia tiene más templanza o corazón, como lo quieras llamar, con Florencia Peña”, señaló. Sin embargo, aclaró que hubo un aspecto que sí generó malestar: “Lo que sí molestó fue el tono”.

Por último, la periodista reveló que estuvo en comunicación permanente con el círculo íntimo de los Messi durante toda la jornada. “Yo me la pasé hablando con Celia toda la tarde sobre la situación y sobre que se equivocó”, comentó en referencia a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi.

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Recordemos que además, otras de las consecuencias de la fake news fue la desvinculación de Florencia Peña y otras dos productoras de Luzu TV. Además, hasta 10 marcas distintas han decidido dejar de sponsorear al canal de streaming comandado por Nico Occhiato. Esto último, pone nerviosos a las autoridades de la señal ya que tienen medio equipo realizando la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos. Por otro lado, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, dejó de seguir en Instagram a Occhiato, su pareja, Flor Jazmín Peña, y a Luzu TV, siendo que hasta hace muy poco se había mostrado como fiel seguidora de la programación del canal.

Sin dudas, el grave error de Flor Peña y su producción generó distintas consecuencias y es una historia que seguirá sumando capítulos en las próximas horas.