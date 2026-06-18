Pronóstico de alerta amarilla por lluvias en parte de la provincia

Se espera un descenso de la temperatura en Neuquén debido a un ingreso de aire frío. Zonas afectadas por la alerta.

La última semana previa al cambio de estación se mantienen las temperaturas en descenso en Neuquén, con ingreso de aire frío a la región y con una alerta amarilla para un sector del territorio provincial . El pronóstico del tiempo en Neuquén para este fin del otoño indica que seguirán las mañanas y madrugadas frías.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó para este viernes que se espera que en horas de la madrugada la temperatura ronde los 6 grados, mientras que el viento soplará leve bajo un cielo parcialmente nublado. En la mañana descenderá a los 5 grados de mínima. En tanto, ascenderá durante la tarde a una máxima de 13 grados con viento de hasta 22 kilómetros por hora. El cielo permanecerá hasta la noche mayormente nublado en la región.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) informó que para estos días prevalecerá el tiempo bueno, con mañanas frías y tardes templadas, anticipándose nuevamente viento moderado hacia el fin de semana.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por lluvias

La alerta amarilla por lluvias afectará este sábado el extremo sur de la provincia de Neuquén. Se extenderá a la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

lluvias- alerta amarilla-SMA

Según el SMN, la alerta amarilla significa que el área será afectada por lluvias persistentes. En estos casos, “se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm”. A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada y en forma de nieve en niveles altos.

Recomendaciones ante la alerta amarilla:

Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.

Cómo estará el fin de semana

El tiempo cambiará hacia el fin de semana. El SMN pronosticó que ascenderán levemente la temperatura y el viento para el sábado. La temperatura mínima será de 8 grados durante la mañana con viento de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas muy fuertes que rozarán los 60 kilómetros por hora. El cielo estará entre parcial y mayormente nublado. La temperatura máxima se registrará en horas de la tarde y será de 15 grados. El viento fuerte seguirá por el resto de la jornada y las ráfagas estarán entre los 50 y 60 kilómetros por hora.

viento en neuquen-07.jpg Claudio Espinoza

Por su parte, la AIC anticipó que para el domingo descenderá la temperatura. Se espera una mínima de un grado bajo cero y que la máxima no supere los 12 grados. Habrá viento fuerte y ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora.