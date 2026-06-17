Las mañanas frías no dan respiro en Neuquén: cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El aire frío se instaló en la región y promete jornadas marcadas por ráfagas intensas y temperaturas gélidas.

El invierno, que oficialmente no ha comenzado, ya se hace sentir con fuerza en Neuquén y toda la región. Tras el ingreso de un frente frío que trajo nubosidad variable, los neuquinos deberán prepararse para un combo meteorológico donde el viento y el descenso térmico serán los grandes protagonistas. Si bien tendremos algunos momentos de cielo despejado, la estabilidad está lejos de instalarse, con jornadas que exigirán tener el abrigo a mano, especialmente al salir de casa temprano o regresar tarde.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) anticipa una semana donde el viento será un factor constante. Este miércoles, se sintieron vientos leves del noreste durante el día, rotando hacia el sudoeste durante la noche.

Sin embargo, el panorama se complica a partir del jueves, cuando el ingreso de aire más frío consolidará condiciones inestables , con ráfagas que podrían alcanzar los 58 km/h durante la jornada. Esta tendencia de viento desde el sudoeste se mantendrá con fuerza durante el fin de semana, acompañada de una marcada baja en los registros térmicos, tal como indica el último informe de la AIC.

Cómo estarán las temperaturas

El termómetro sufrirá un marcado descenso. Si bien durante las tardes podemos esperar máximas que rondarán entre los 12°C y 15°C, el verdadero desafío llegará cuando caiga el sol.

Clima - Helada - hielo en calle (2).JPG Claudio Espinoza

Para las noches, el pronóstico es contundente: las temperaturas caerán por debajo de los 0°C en varias jornadas, llegando a tocar los -3°C. Es fundamental tener en cuenta estas heladas, que serán una constante durante la segunda mitad de la semana, afectando principalmente las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche.

Pronóstico extendido para Neuquén

Jueves: El día se presentará mayormente despejado, pero con viento persistente que alcanzará ráfagas de hasta 58 km/h. La temperatura máxima será de 15°C, mientras que por la noche el termómetro caerá hasta los -3°C.

Viernes: Cielo cubierto con temperaturas moderadas, alcanzando los 13°C de máxima y 3°C de mínima. Las ráfagas de viento rondarán los 44 km/h.

Cielo cubierto con temperaturas moderadas, alcanzando los 13°C de máxima y 3°C de mínima. Las ráfagas de viento rondarán los 44 km/h. Sábado: Un respiro con cielo despejado y una máxima de 14°C, aunque la noche volverá a traer heladas con una mínima de -1°C y ráfagas de hasta 50 km/h.

Un respiro con cielo despejado y una máxima de 14°C, aunque la noche volverá a traer heladas con una mínima de -1°C y ráfagas de hasta 50 km/h. Domingo: La inestabilidad dice presente con cielo mayormente cubierto, una máxima de 13°C y una mínima que volverá a descender hasta los -3°C.

Recomendaciones ante el frío intenso

Ante este marcado descenso de la temperatura y la presencia de heladas, es recomendable tomar precauciones, especialmente en el tránsito, debido a la posibilidad de formación de hielo en calzadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Asimismo, al utilizar sistemas de calefacción, se recuerda verificar el correcto funcionamiento de los artefactos y asegurar una ventilación adecuada en los ambientes para evitar accidentes domésticos.

La tendencia para los próximos días marca una continuidad de este clima invernal, con el aire frío predominando sobre la región. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de la AIC ante cualquier cambio brusco en las condiciones meteorológicas.