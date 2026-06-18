Una familia perdió todo en un incendio y los vecinos reclaman servicios: "No podemos seguir así"

El fuego arrasó una casilla en el sector El Nido, en Parque Industrial. Una mujer y sus dos hijos se quedaron con lo puesto.

El fuego consumió una casilla en el sector El Nido de Neuquén.

Una familia del sector El Nido , en el barrio Parque Industrial de Neuquén, atraviesa una situación desesperante después de que un incendio consumiera por completo la casa en la que vivía. Una mamá con sus dos hijos quedaron con lo puesto. Las llamas avanzaron en pocos minutos y arrasaron con todo lo que había en el interior de la casilla.

El hecho volvió a encender el reclamo de los vecinos de la zona, quienes aseguran que no es la primera vez que ocurre un incendio por desperfectos eléctricos. Según indicaron, el origen del fuego habría estado vinculado a un cortocircuito provocado por conexiones precarias , en un sector donde muchas familias todavía no cuentan con servicios básicos regularizados.

La casa quedó completamente destruida. En el momento del incendio, según relató Antonella Morales, dueña de la vivienda, había una amiga cuidando el lugar junto a sus dos hijos. Todos lograron salir a tiempo gracias a la ayuda de un vecino, aunque no pudieron rescatar prácticamente nada.

“Estaba una amiga cuidándome la casa con sus dos nenes y dicen que fue recalentamiento de los cables. Yo me calefacciono con estufas eléctricas y la luz acá no es buena”, contó la mujer en diálogo con LM Neuquén, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Incendio en una casilla del sector El Nido (1)

Antonella explicó que en el sector no hay gas, por lo que muchas familias dependen de estufas eléctricas para calefaccionarse. Esa situación, sumada a la precariedad del tendido eléctrico, genera un riesgo permanente para quienes viven allí.

“Hoy me tocó a mí, pero acá a varios vecinos ya se les prendieron fuego las casas. Ya no se puede seguir así”, lamentó.

Vecinos ayudaron con baldes y poca presión de agua

Mientras esperaban la llegada de los bomberos, vecinos del sector intentaron contener las llamas con los recursos que tenían a mano. Según relataron, lo hicieron con baldes y con “el poco agua que salía”, en medio de la desesperación por evitar que el fuego se extendiera hacia otras viviendas.

La situación también expuso otro problema que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo: el mal estado de las calles. Aseguran que tanto el acceso de los bomberos como el de una ambulancia se vio dificultado por las condiciones del terreno.

“Hemos pedido que arreglen las calles porque cuando vinieron casi se les da vuelta el camión a los bomberos. No se puede vivir así y esto ya es un barrio que está hace 10 años”, sostuvo una de las vecinas que acudió a ayudar a Antonella.

Incendio en una casilla del sector El Nido

Reclaman regularización de terrenos y servicios

Tras el incendio, el pedido de los vecinos volvió a hacerse sentir con fuerza. Reclaman la regularización de los terrenos y de los servicios básicos, principalmente la energía eléctrica, para evitar que se repitan situaciones similares.

“Necesitamos un transformador de luz para el barrio porque somos muchas familias. Ya hicimos notas y se las presentamos a CALF, todos los años con el tema de la luz, de la calle y del agua”, expresó la damnificada.

También cuestionó la falta de respuestas sostenidas por parte de los organismos correspondientes. “Queremos regularizar los terrenos. Ya hicimos varias notas. Del IPVU vienen una vez cada dos o tres años y se vuelven a desaparecer”, afirmó.

Lo que más necesita la familia son elementos de cocina y alimentos. Se pueden comunicar a los celulares 2995787297 o 2996341569.

Para los vecinos, la situación dejó de ser un reclamo aislado y se transformó en una urgencia. Aseguran que El Nido ya no puede ser tratado como una toma, sino como un barrio donde viven muchas familias que necesitan condiciones mínimas para vivir con seguridad.

“Acá lo que se necesita es la regularización de los terrenos y las calles, porque pasan estos incidentes y los camiones de bomberos no pueden pasar, la ambulancia tampoco, porque las calles no están en condiciones y nadie se está haciendo cargo”, remarcó Antonella.

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Piden ayuda para poder reconstruir

Después de perderlo todo, Antonella busca comenzar de nuevo. Por estas horas solicita ayuda para conseguir un contenedor que le permita retirar los restos del incendio, limpiar el predio y empezar a reconstruir su casa.

La familia quedó con lo puesto y necesita asistencia urgente. Mientras tanto, los vecinos insisten en que lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de años de reclamos sin respuesta por servicios seguros, calles transitables y una regularización que, aseguran, todavía no llega.