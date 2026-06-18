Voraz incendio en un desarmadero: una perra murió calcinada en un tráiler y más de 400 autos en riesgo

El hecho ocurrió este jueves por la madrugada. Los Bomberos Voluntarios de Centenario lograron extinguir las llamas y prevenir la explosión de los autos.

Gran tensión por el incendio generalizado de un tráiler en el desarmadero más importante de Centenario.

Un incendio de grandes dimensiones generó gran alarma en un desarmadero de Centenario durante la madrugada de este jueves. Una perra que se encontraba en el interior de un tráiler murió calcinada y hubo preocupación por el riesgo de que las llamas alcanzaran a más de 400 vehículos almacenados en el predio.

El siniestro se registró cerca de la 1 de la madrugada en el desarmadero Pieroni , ubicado sobre avenida Lago Traful, en el sector de Parcelas . Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría 52 y dos dotaciones de bomberos voluntarios.

Según informó la Policía, el sereno del lugar, identificado como Pablo Antonio Firpo, de 61 años, se encontraba trabajando dentro del tráiler cuando advirtió que uno de los sectores comenzaba a incendiarse. La pequeña casilla de chapa solo tenía una puerta y tres ventanas de pequeña dimensión por donde comenzó a salir el humo denso y gris.

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Las llamas avanzaron en pocos minutos

El hombre intentó apagar las llamas por sus propios medios, pero no logró contenerlas y dio aviso a los bomberos. En diálogo con R7 Patricio Álvarez, el Jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario indicó que fueron advertidos por vecinos y arribaron de inmediato.

El incendio fue muy importante y se localizó en el tráiler donde vive el sereno que justamente está al cuidado de los vehículos dentro del predio. Por este motivo, Álvarez señaló: "fue la primer preocupación que tuvimos al llegar porque los propietarios del desarmadero nos manifestaron que estaba allí dentro".

Según describió el incendio fue generalizado teniendo en cuenta la gran cantidad de objetos en el interior y por su tipo de construcción, aislado con telgopor. El fuego tomó dimensión muy rápido. En este sentido, minutos después desactivaron esa alarma cuando se presentó el sereno; explicó que pudo salir sin resultar herido junto a unas mascotas, salvo una la cual presentaba un problema de movilidad y quedó atrapada.

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"Una perra perdió la vida producto de la voracidad del incendio teniendo en cuenta la cantidad de material inflamable que estaba guardado en el tráiler", indicó el Jefe de Bomberos.

Confirmaron la causa del incendio

"El ocupante estaba mirando televisión en la parte delantera del tráiler cuando observó el reflejo de las llamas. En muy poco tiempo el fuego arrasó prácticamente toda la casilla", señaló el Bombero respecto al testimonio del sereno.

Respecto al origen del fuego, Álvarez señaló que una de las hipótesis es que una estufa o caloventor haya tomado contacto directo con materiales combustibles y se descartó un móvil intencional.

La principal preocupación de los Bomberos fue evitar que el incendio se propagara al resto del predio. El tráiler estaba ubicado en el acceso al desarmadero, muy cerca de cientos de vehículos fuera de circulación que permanecen almacenados en el lugar.

"Estamos a unos 1.200 metros de distancia y gracias al llamado de los vecinos llegamos de manera inmediata con una dotación de ataque y otra de abastecimiento. El objetivo fue contener el fuego para que no se expandiera hacia los autos y concentrarnos luego en la extinción definitiva", explicó el jefe de bomberos.

La rápida intervención evitó un escenario mucho más grave. En el predio hay más de 400 vehículos y muchos conservan combustibles y otros elementos inflamables. Por este motivo, advirtió: "Hubiera sido un desastre si las llamas se propagaban al resto de los autos".

De esta manera, los daños se limitaron al tráiler, que quedó completamente destruido.